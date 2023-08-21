الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

تنفيذ 2360 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي و133 لقاء جماهيريا بالمنيا

جانب من الندوة،فيتو
جانب من الندوة،فيتو

 أعلن اللواء أسامة القاضي استمرار تنظيم سلسلة من القوافل الطبية على مستوى مراكز المحافظة لتقديم الخدمات الطبية العلاجية بالمجان، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي والوصول إلى المواطنين خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا ضمن جهود مديرية الصحة للتوعية بالمبادرات الرئاسية بهدف تحسين الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى قيام إدارة الثقافة الصحية، بتنفيذ (2360) ندوة للتوعية والتثقيف الصحي و(133) لقاء جماهيريا، على مدار شهر يوليو الماضى عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الادارات الصحية بمراكز المنيا التسع، لافتًا إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة، وذلك في إطار رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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وأشار الدكتور ولاء الدين أحمد رجائي مدير الإدارة العامة للثقافة الصحية بالمديرية، أنه تم تنفيذ (2172) ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية و(188) ندوة خارجية بمراكز الشباب ومجالس المدن، بالإضافة إلى تنظيم (133) لقاء جماهيريا، موضحا أن عدد الحضور بالندوات بلغ (43) ألفا و(727) منهم (13360) من الرجال و(28021) من السيدات و(2346) من الأطفال، مؤكدا أن الندوات ركزت على التوعية بالمبادرات الرئاسية والتوعية بالنمط السليم للحياة الصحية والوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية والأمراض المعدية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة الطفل وموضوعات الصحة العامة.

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