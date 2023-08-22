الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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سياسة

ضوابط منح درجة الماجستير بقانون أكاديمية الشرطة

أكاديمية الشرطة،
أكاديمية الشرطة، فيتو

تضمن قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، ضوابط منح درجة الماجستير في علوم الشرطة.

وجاءت تلك الضوابط كالتالي:

مــــادة (٢٧):
يمنح مجلس إدارة الأكاديمية درجة الماجستير فى علوم الشرطة فى إحدى الحالتين الآتيتين:

١- لمن يحصل على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا بالكلية على أن يكون أحدهما دبلوم إدارة الشرطة أو العلوم الجنائية أو الأمن العام.

۲- من حصل على أحد الدبلومات الثلاثة المشار إليها بالبند (١) من هذه المادة ودبلوم فى الدراسات العليا من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة لها، والتى يقرر مجلس إدارة الأكاديمية اعتبارها متصلة بعلوم الشرطة، وذلك وفقا للنظم والأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية.

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مــــادة (٢٨):
يشترط لمنح الدارس درجة الدكتوراة فى علوم الشرطة استيفاء الشروط الآتية:

١- أن يقوم ببحث مبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تبـدأ مـن تـاريخ اعتماد تسجيل الموضوع من مجلس إدارة الأكاديمية.

٢- أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم، وأن يؤدى فيها مناقشة علنية، ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراة أن تكون عملًا ذا قيمة علميـة يشهد للدارس بكفايته الشخصية فى بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة.

وتحدد اللائحة الداخلية للأكاديمية القواعد والشروط الأخرى، وكذا شروط وإجراءات التسجيل لدرجة الدكتوراة ومدته وتجديده وحالات إلغائه.

ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية أن يمنح درجة الدكتوراة الفخرية فى علوم الشرطة لمن يقدم خدمات قومية أو أعمالًا أو بحوثا تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء بوزارة الداخلية.

الشروط الجديدة للقبول بكلية الشرطة

قانون أكاديمية الشرطة، حدد مشروع تعديل قانون إنشاء أكاديمية الشرطة الذي وافق عليه مجلس النواب، الشروط الجديدة للقبول بكلية الشرطة.

وجاءت اشتراطات القبول بـ كلية الشرطة وفقا لمشروع القانون كالتالي:

شروط القبول بكلية الشرطة 

المادة (10) 

يشترط فيمن يقبل للدراسة بـ كلية الشرطة ما يلي:

(1) أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.

 (2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

 (3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربة حتى الدرجة الرابعة مدرجا على قوائم الإرهابيين وفقا 

لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

(4) ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

 

شروط السن واللياقة الصحية والنفسية 

(5) أن يكون مستوفيًا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.

 (٦) ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.

 (۷) أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية المجموع درجات النجاح، وللشروط التي يقررها مجلس إدارة الأكاديمية. وتعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار في الدراسة بالكلية".

 

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