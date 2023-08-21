وفد إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية يشيد بالإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية

التقى الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، بوفد إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية برئاسة ديبى سجوين مساعد مفوض الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، بمقر سلطة الطيران المدنى بالقاهرة، لمناقشة البرامج التدريبية المشتركة في مجال أمن الطيران وحماية الحدود والسياسات الجمركية.

وأشاد الوفد الأمريكي بالإجراءات الأمنية المتبعة بالمطارات المصرية الأمر الذى كان له مردود إيجابي برفع الحظر على إجمالي أنواع البضائع من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد توقف دام أكثر من ٨ سنوات.

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الإشادة بالإجراءات الأمنية المتبعة بالمطارات المصرية

وفي هذا السياق، رحب الطيار عمرو الشرقاوي بالوفد الأمريكي، مؤكدًا على أهمية هذا اللقاء الذي تناول سبل التعاون فى مجالات التدريب والأنظمة الحديثة فى الكشف والتفتيش الأمني.

ومن جانبهم، أعرب الوفد الأمريكى عن تطلعهم إلى مزيد من التعاون المشترك فى مجال التدريب على الإجراءات والتدابير الأمنية من خلال الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية الحديثة، كما قدم الوفد دعوة رسمية لرئيس سلطة الطيران المدني المصري إلى الولايات المتحدة الامريكية بشأن تبادل الخبرات واكتساب المهارات للمختصين في مجال التفتيش والكشف عن الحقائب وحماية الحدود وتم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.

الإجراءات الأمنية بالمطارات

جدير بالذكر أن سلطة الطيران المدني المصري قد نظمت جولة سياحية تعريفية للوفد الأمريكي لمتحف الحضارة المصرية؛ ومن جانبهم أعرب الوفد عن سعادتهم وإعجابهم الشديد بالجولة السياحية والتي كان لها عظيم الأثر في التعريف بعراقة الحضارة المصرية القديمة.

وبدأت شركة ميناء القاهرة الجوي أمس الأحد، إغلاق صالة الوصول رقم (1) بمبنى الركاب رقم (1) والمعروف بالمطار القديم كليًّا ونقل الرحلات إلى صالة الوصول رقم (۳) وصول بنفس المبنى، بسبب بدء أعمال التطوير والتجديد في الصالة القديمة، وتم تأكيد جاهزية صالة (3) لاستقبال الرحلات.

المطار يغلق صالة الوصول 1 للتجديد ونقل الرحلات لصالة 3 بالمبنى

وعقدت شركة الميناء اجتماعًا موسعًا برئاسة الطيار جمال الجندي رئيس قطاع العمليات بالمطار مع جميع الجهات العاملة بالصالة من شرطة وجمارك وحجر صحي وغيرها من الجهات، وتم التأكيد على شركات الطيران العاملة بالمبنى بتنظيم نزول الركاب من الطائرة والالتزام بالأعداد المناسبة داخل الأتوبيسات وكذلك تأخير نزول ركاب الترانزيت من الطائرة إلى آخر أتوبيس وتوجيههم إلى منطقة الترانزيت بصالة السفر رقم (۱) وذلك فور بدء العمل بالصالة.

نقل رحلات الوصول بمبنى الركاب القديم بمطار القاهرة

وناقش الاجتماع التنبيه على شركات الطيران العاملة بالمبنى بعدم انتظار أي راكب نهائيًّا تحت الطائرة أو ترجله في منطقة الانتظار بالمهبط أمام صالة الوصول، وتنظيم دخول الركاب إلى الصالة بواسطة منسق خارجي ومدير منوب ومدير الصالة وفي حالات ذروة التشغيل يتم تفعيل إجراءات تنظيم دخول الركاب للصالة بفاصل زمني وذلك بالتنسيق مع شركة الطيران، والتأكيد على تخصيص أبواب الدخول أرقام (۲، ۳) لدخول الركاب.

تعليمات هامة من مطار القاهرة الدولي

وتم التأكيد على البنوك العاملة قبل منطقة الجوازات بالتواجد بالعدد الكافي على مدار الساعة والالتزام بتوافر تأشيرات الوصول فقط وتوجيه الراكب للفروع الخارجية بصالة المستقبلين لباقي الخدمات البنكية، وتوفير العدد الكافي من ضباط الجوازات في أوقات الذروة لتجنب حدوث تكدسات وتيسير حركة الركاب، والتزام شركات الخدمات الأرضية بسرعة نقل الحقائب إلى الصالة.

تنظم رحلات الوصول إلى مطار القاهرة

كما تم التنسيق على تواجد (۳) لجن جمركية جاهزة على مدار الساعة لتجنب حدوث تكدسات وتيسير حركة الركاب، والتأكيد على جاهزية كافتيريا المستقبلين بصالة الوصول رقم (۳)، وضرورة توفير العـدد الكـافـي مـن عـربـات "اخدم نفسك" وكـذا عمـال التحميـل والمتابعة المستمرة من مدير مندوب المبني والتأكيد على توفير خدمة مرورية أمام صالة الوصول رقم (3) لتنظيم حركة المركبات وعدم تعارضها مع مسار خروج الركاب، وجاهزية ساحة انتظار السيارات أمام الصالة وخلف المول التجاري بعد تطويره.