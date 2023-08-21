الإثنين 21 أغسطس 2023
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أخبار مصر

العزب: حملة رحلة الـ 1000 كيلو تهدف لتوعية السيدات بالصحة الإنجابية

دكتور محمد العزب،
دكتور محمد العزب، فيتو

قال الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، إن مبادرة رحلة الـ 1000 كيلو تهدف إلى  القضاء على سرطان عنق الرحم وإعادة تغير المفاهيم الخاطئة عن الصحة الإنجابية خصوصا تناول وسائل منع الحمل.

 

رحلة الـ 1000 كيلو

وأضاف العزب خلال المؤتمر الصحفي أن حملة رحلة الـ 1000 كيلو ليس هدفها الاهتمام بالصحة الإنجابية ومحاربة سرطان عنق الرحم فقط ولكن تعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة والتدريب على الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة. 

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طرق الوقاية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم 

وأعرب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، عن سعادته بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لرفع الوعي الصحي وتعزيز الصحة الإنجابية للسيدات في صعيد مصر، مؤكدًا أن هناك رؤية وفكر مُعلن من القيادة السياسية يستهدفان المواطن بشكل عام، والمرأة بشكل خاص، وانعكس هذا الأمر من خلال برامج وزارة التضامن الاجتماعي مثل برنامج وعي وبرنامج 2 كفاية ومعارض ديارنا والتي تهدف إلى تمكين المرأة في كافة المجالات.

 

مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام 

وأشار العزب إلى دور المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة وأبرزها مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام والتي تستهدف الوقاية من سرطانات عنق الرحم والرئة والقولون من خلال التوعية بأهمية الفحص والكشف المبكر وتوفير فرص العلاج الجيد للسيدات المصابات بأحدث الأدوية والبروتوكولات العلاجية العالمية، وهذا ما نسعى إلى تعزيزه من خلال رحلة الـ«1000 كيلو» التي تجوب محافظات الصعيد.

 

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