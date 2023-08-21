الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير جمهورية أذربيجان تعزيز سبل التعاون

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية وسفير جمهورية أذربيجان،فيتو

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، الخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين.

في بداية اللقاء، رحب اللواء محمد الشريف بالسيد السفير على أرض الإسكندرية، مشيدا بعمق العلاقات بين مصر وأذربيجان، خاصة في مجال السياسة، وأكد أن القيادة السياسية تعمل على توطيد تلك العلاقات وهو ما أكدته زيارة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأذربيجان بداية هذا العام.

Advertisements

ورحب الشريف بزيادة الوفود الاذربيجانية إلى الإسكندرية، لما للإسكندرية من أهمية اقتصادية وتاريخية وسياحية مؤكدا حرص المحافظة على تعزيز سبل التعاون وتسهيل كافة الإجراءات لإقامة علاقات تآخي بين الجانبين على كافة الأصعدة.

من جانبه، وجه السفير الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعد الزيارة الرسمية الأولى له فضلًا عن زيارة وفود من أذربيجان للقاهرة ومن المتوقع أن تأتي وفود أخرى  خلال شهر سبتمبر وأكتوبر من هذا العام، ويتطلع بولوخوف أن تزور هذه الوفود مدينة الإسكندرية.

وأشار السفير إلى أن هناك علاقات تآخي بين بعض المدن في أذربيجان وبين العديد المحافظات المصرية، مؤكدا أنه يتطلع لعمل علاقات أكثر عمقًا وشراكة علي جميع الأصعدة بين الإسكندرية واذربيجان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اخبار الاسكندرية طقس

مواد متعلقة

كرة اليد، الزمالك يفوز على الشعلة اليمني 51-14 في البطولة العربية

حريق ضخم بمركز ثقافي في تركيا (فيديو)

صدمة لمنتخب مصر بعد تحديد مدة غياب تريزيجيه

بسبب ألبومها الجديد، أزمات إليسا مع شركة التوزيع الموسيقي "عرض مستمر"

الأكثر قراءة

من يقود الزمالك في المرحلة المقبلة ، تعرف على المرشح الأوفر حظا

باريس سان جيرمان يضم نجم الزمالك السابق

اعرف نتيجتك الآن، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

كارثة تهدد يد الزمالك بالسعودية ورئيس البعثة يستنجد بوزير الرياضة

مصدر: يجب على مرتضى منصور تسليم نفسه للشرطة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده

رجل أعمال وراء الحكاية، جماهير الزمالك تكشف سر حذف زيزو انتقاده للزمالك

شعبة المواد الغذائية توضح أسباب ارتفاع أسعار الألبان في الأسواق

انفراد، أوسوريو يحدد الراحلين عن الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 21-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

موجة حر قياسية تحرك "خط الصفر" في سويسرا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 21-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

نهاية مأساوية لطفل يلعب بغبار الحجر الجيري

المزيد

خدمات

المزيد

أراضى مسكن، تعرف على خطوات التقديم

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين في الأسواق

آخر تحديث في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الإثنين 21-8-2023 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

من بينها مصر.. 23 دولة طلبت رسميا الانضمام إلى مجموعة بريكس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حدود التعارف بين الرجل والمرأة قبل الخِطبة والضوابط الشرعية لذلك

تفسير رؤية الحمار الوحشي في المنام وعلاقته بكثرة الأعداء

تعرف على كيفية صلاة الاستخارة بالتفصيل

المزيد
الجريدة الرسمية