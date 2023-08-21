الإثنين 21 أغسطس 2023
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أخبار مصر

القباج: حملة الـ 1000 كيلو تهدف لحماية السيدات من سرطان عنق الرحم

القباج،فيتو
القباج،فيتو

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، إن حملة رحلة الـ 1000 تهدف إلى الاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم لحماية السيدات من الإصابة والاكتشاف المبكر للمرض في 9 محافظات من خلال قوافل طبية من خلال الجمعيات الأهلية الشريكة وتعتبر هي البادرة الأولى تحت مظلة تكافئ الفرص لمحاربة الفقر من خلال توفير الخدمات للسيدات المصابين بالأمراض. 

 

حملة رحلة الـ«1000 كيلو»

وتهدف حملة رحلة الـ «1000 كيلو» إلى التوعية، والتدريب، والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.

ومن المقرر أن تعلن وزيرة التضامن الاجتماعي تفاصيل المبادرة خلال المؤتمر الصحفي وكذلك المحافظات التي سيتم المرور فيها للكشف المبكر والتوعية والتدريب للرائدات الاجتماعيات على الصحة الإنجابية وطرق استخدام وسائل منع الحمل، وأيضا طرق الوقاية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم والسرطانات المختلفة مثل "الثدي وعنق الرحم والرئة والقولون" من خلال تعزيز الوعي الطبي لديهن، وذلك بهدف تعزيز التوعية للسيدات في مختلف محافظات الصعيد.

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طرق الوقاية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم 

وأكدت القباج على دعم وزارة التضامن الاجتماعي المستمر لمنظمات المجتمع المدني المتخصصة في محاور التنمية المختلفة وفي مقدمتها الصحة والتعليم لتكون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ كافة البرامج الاجتماعية التي تنفذها الوزارة.  

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد إبراهيم العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، عن سعادته بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لرفع الوعي الصحي وتعزيز الصحة الإنجابية للسيدات في صعيد مصر، مؤكدًا أن هناك رؤية وفكر مُعلن من القيادة السياسية يستهدفان المواطن بشكل عام، والمرأة بشكل خاص، وانعكس هذا الأمر من خلال برامج وزارة التضامن الاجتماعي مثل برنامج وعي وبرنامج 2 كفاية ومعارض ديارنا والتي تهدف إلى تمكين المرأة في كافة المجالات.

 

مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام 

كما أشار العزب إلى دور المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة وأبرزها مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام والتي تستهدف الوقاية من سرطانات عنق الرحم والرئة والقولون من خلال التوعية بأهمية الفحص والكشف المبكر وتوفير فرص العلاج الجيد للسيدات المصابات بأحدث الأدوية والبروتوكولات العلاجية العالمية، وهذا ما نسعى إلى تعزيزه من خلال رحلة الـ«1000 كيلو» التي تجوب محافظات الصعيد.

 

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