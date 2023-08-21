الإثنين 21 أغسطس 2023
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سياسة

قانون السكك الحديدية، احذر السفر فى حالة سكر، عقوبتها الحبس والغرامة

القطارات،فيتو
القطارات،فيتو

قانون السكك الحديدية،  حدّد قانون السكك الحديدية رقم 277 لسنة 1959  والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبة السفر بالقطار وركوبه دون تذكرة والتى تتراوح ما بين السجن والغرامة أو الاثنين معا. 
 

عقوبات بقانون السكك الحديدية 

ووفقا للمادة (20) مكررا من  قانون السكك الحديدية، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكمًا من أحكام المادة (10 مكرر) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

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وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المُتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
محظورات السكة الحديد

 

محظورات تعرض مرتكبيها للعقوبة 

وتضمنت المادة (10) مكرر من قانون السكك الحديدية محظورات السكة الحديد التي تعرضك للعقوبة السابقة:

1- السفر بعربات السكة الحديد وركوبها دون تذكرة.

2- شراء تذاكر قطارات بقصد بيعها.

3- توسط موظفي الهيئة لشراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل.

4- ركوب القطارات أو النزول منها بعد تحرك القطار.

5- دخول المحطات أو ركوب القطارات حاملا أشياء خطرة أو قذرة.

6- تمزيق أو نزع أي ورقة وضعتها الهيئة في القطار أو المحطات.

7- استعمال إشارة الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ في غير حالات الخطر.

8- السفر في حالة سكر.

9- مزاولة البيع دون تصريح أو التسول في القطارات.

10- المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها.

11- نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة.

12- قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفه، ورفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة.

13- إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد.

14- إلقاء القمامة أو الرمال والمخالفات الزراعية على السكة الحديد أو جسورها.

15- التواجد بحرم السكة الحديد بقصد العبث ومخالفة القانون.

16- التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة للهيئة.

17- إجراء أي تغيرات أو أعمال على جسر السكة الحديد أو أسفلها.
 

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