جامعة الإسكندرية تستضيف الاجتماع القمي السنوي بمعسكر باجوش

استضافت جامعة الإسكندرية للعام السادس على التوالي ممثلى ٢١ جامعة حكومية من رؤساء ونواب رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية وذلك بمعسكر الجامعة بباجوش، حيث عقدت فعاليات المعسكر السنوى لإعداد الكوادر الطلابية على مستوى الجامعات.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار الدكتور محمد بهى الدين عميد كلية الزراعة والمشرف على الفعاليات أن هذا المعسكر يعد من أهم الأنشطة اللي تنفذ على هذا المستوى القمى بالجامعات، وشارك في الإعداد له إتحاد طلاب جامعة الاسكندرية برئاسة الطالب عمر عفيفى رئيس الاتحاد وذلك على مدى عدة أشهر، وتضمن العديد من ورش العمل والمسابقات الرياضية والثقافية، وشارك فى الإشراف على قيادة المعسكر الدكتور جمال العمراوى، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطرى، وشهاب محروس، القائم بأعمال مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد فوزى مسئول الاتحاد بالإدارة.

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