حنا مينة، تعرف على أبرز أعمال أديب الصراع الطبقى وشيخ الروائيين السوريين

حنا مينة، هو أحد أعمدة الرواية فى الوطن العربي بجانب نجيب محفوظ والطيب الصالح وعبدالرحمن منيف، يتميز أسلوبه الأدبي بالواقعية وسهولة السرد والشخصيات المألوفة التى يشعر معها القارئ بالمعرفة المسبقة والتى تنبثق من بيئته الاجتماعية التى يعيش فيها.

وتمر اليوم الذكرى الـ5 على رحيل حنا مينة الذى لقب بشيخ الرواية السورية، الذى توفى فى 21 أغسطس 2018.

حنا مينة ومشروعه الأدبي

اتسمت أعمال الروائي السوري حنا مينة، بمغازلة هموم الإنسان اليومية، كنتيجة للتجربة الحياتية التي عاشها شيخ الرواية السورية، فقد كافح كثيرا طوال حياته بداية من نشأته فقيرا وعمله حلاقا وحملا وبحارا ثم كاتب عرائض وصولا إلى العمل الصحفى الذى كان بوابته إلى الدخول فى عالم الأدب والقصص السردية.

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يمكن اختزال الموضوع الرئيسي الذى كان يشغل كتابات حنا مينة طوال مشواره الأدبي فى حالة الصراع الطبقى الذى شهده بعينه وعاش فيه، حيث اتفق معظم النقاد على أن قصصه ورواياته الأولى تنتمي إلى الواقعية الاجتماعية التي عرفناها في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، لكن كتاباته السردية اللاحقة تعكس تحليلاته العميقة للفوارق الطبقية التي كان يلمسها بنفسه.

حيث وصف الناقد الراحل الدكتور صلاح فضل رواية «المستنقع» لحنا مينة بأنها «أعظم سيرة ذاتية في كتابة الرواية العربية» وذلك بسبب مصداقية الكاتب ونقائه الفطري.

أبرز أعمال الروائي حنا مينة

قدم الروائي السوري عددا كبيرا من الأعمال الروائية التى استقرت فى ذاكرة الشعوب العربية ومن أبرزها، المصابيح الزرق وتم تحويلها لمسلسل تلفزيوني بنفس الاسم، الأبنوسة البيضاء، نهاية رجل شجاع تم تحويلها لمسلسل بنفس الأسم، الشمس فى يوم غائم تم تحويلها لفيلم، الياطر، حكاية بحار، الثلج يأتى من النافذة، بقايا صور تم تحويلها إلى فيلم، المستنقع، الشراع والعاصفة، الربيع والخريف، والقطاف.

الجوائز التى حصل عليها حنا مينة

حصل الروائي حنا مينة على العديد من الجوائز الأدبية منها، جائزة المجلس الأعلى للثقافة والآداب والعلوم بدمشق لعام 1968 عن رواية الشراع والعاصفة، جائزة سلطان العويس من الدورة الأولى عام 1991 على عطائه الروائي، جائزة المجلس الثقافي لجنوب إيطاليا لعام 1993 عن رواية الشراع والعاصفة كأفضل رواية مترجمة إلى اللغة الإيطالية، وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة لعام 2002، وجائزة الكاتب العربي لعام 2005 من اتحاد الكتاب المصريين بمناسبة مرور ثلاثين عاما على تأسيسه واعترافا بإنتاجه الأدبي.