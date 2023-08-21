الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ كفر الشيخ: الأزهر يعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة ومحاربة الأفكار الهدامة

قافلة مجمع البحوث
قافلة مجمع البحوث الإسلامية، فيتو

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، قافلة مجمع البحوث الإسلامية، التي ستجوب مدن محافظة كفر الشيخ، بحضور الدكتور عادل عبد الصمد يوسف، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، والشيخ هاني حسن مدير التوجيه، والدكتور تامر جاويش مشرف القافلة من مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أشرف خضر، مسئول الإعلام بمنطقة وعظ كفر الشيخ.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بدور الأزهر الشريف في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الوسطية والاعتدال، ومحاربة الأفكار الهدامة، ووجه فتح جميع الأبواب أمام القوافل الدعوية، والتي تأتي تنفيذًا لاستراتيجية الأزهر الشريف ورسالته السامية في الحفاظ على الوعي المجتمعي وحماية القيم المجتمعية والأخلاقية، والحفاظ على المجتمع المصري من كل محاولات العبث بأمنه واستقراره. 

وتقوم القافلة بنشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والأخذ بأيدي الشباب وتبصيرهم بالمخاطر؛ وذلك من خلال ندوات في المدارس، والمعاهد، وقصر الثقافة، ومراكز الشرطة، ومراكز الشباب.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الهدف من القوافل الدعوية العبور بالمجتمع إلى بر الأمان، وحثهم على التحلي بالأخلاق الحميدة، كما تتعرض القافلة الدعوية للحديث عن مكانة الوطن، وواجب الدفاع عنه، والتحذير من الشائعات، وذلك حفاظًا على أمن واستقرار مصرنا الحبيبة.

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البحوث الإسلامية الأزهر الشريف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

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