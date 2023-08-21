الزمالك يخوض وديتين في معسكر الإعداد بأوامر من أوسوريو

طالب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الجهاز الإداري تجهيز مباراتين وديتين في معسكر الإعداد للموسم للجديد بهدف تجهيز اللاعبين للموسم المقبل.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أوسوريو الدخول في معسكر مغلق بالقاهرة 4 سبتمبر بالقاهرة استعدادا للموسم الجديد..

ويبدأ الزمالك تدريباته في الأول من سبتمبر بمقر النادي على أن يبدأ معسكره المغلق 4 سبتمبر بالقاهرة.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا بشأن نادي الزمالك بعد إعلان مجلس إدارة النادي استقالته مؤخرا.

وأكد البيان أنه في ضوء الاستقالة التي تقدم بها مجلس إدارة نادي الزمالك من إدارة شئون النادي وذلك بعدما تولى المسئولية على مدار السنوات الماضية ومنذ انتخابه في بداية الدورة الانتخابية الحالية 2021 - 2025 وحتى الآن وتحمل مسئوليته الكاملة عن إدارة واحدة من أكبر المؤسسات الرياضية فى مصر.

وواصل البيان: "وبالإشارة إلى الاعتذارات التي تقدم بها كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادي بعد أدائهم مهامهم منذ توليهم تلك المسئوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات، حيث أن تلك الاستقالات والاعتذارات سواء من أعضاء المجلس أو التنفيذيين هي نابعة بالأساس من تلقاء أنفسهم وحرصًا منهم على الصالح العام للنادي، وفي هذا الإطار، وحرصًا من وزارة الشباب والرياضة على الحفاظ على النادي وتحقيق الاستقرار الإداري لتلك المؤسسة الرياضية العريقة، فقد سارعت الوزارة في البدء بوضع التصور المتضمن خارطة الطريق في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للبدء في تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية للمسار الانتخابي للنادي وفقًا للتوقيتات المحددة والمقررة في النظم القانونية واللائحية المنظمة لهذا الشأن.

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لجنة تسيير شئون النادي

وبناء على ما تقدم، فمن المقرر أن يتم تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير النشاط الرياضي وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بندًا لانتخاب مجلس إدارة لنادي الزمالك لدورة انتخابية جديدة على وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بأعمالها شئونها فى تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانونًا.

واختتم البيان: تهيب الوزارة بالجميع عدم الانسياق خلف الاخبار الغير الموثوقة والتي قد تحمل اجتهادات أو معلومات غير صحيحة وأن المصدر الوحيد التي تصدر عنه الأخبار الرسمية للوزارة هو المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة.