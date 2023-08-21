الإثنين 21 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الحكومة توضح حقيقة وضع إجراءات جديدة لدخول مصر

الحكومة توضح حقيقة
الحكومة توضح حقيقة وضع إجراءات جديدة لدخول مصر

تداولت بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، تقريرًا يزعم وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونيًا عبر بوابة الحكومة المصرية.

شائعة صدور قرارات جديدة لدخول مصر 

حقيقة وضع إجراءات جديدة لدخول مصر

وقام  المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونيًا عبر بوابة الحكومة المصرية.

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قرارات الدخول إلى المطارات والموانئ المصرية 

وأكدت وزارة السياحة والآثار، أن التقرير المتداول مزيف، وغير صادر عن أي جهة رسمية بالحكومة المصرية، مُشددةً على أنه لم يتم إصدار أية قرارات جديدة تتضمن تغيير في إجراءات دخول البلاد من مختلف الدول، وأن كافة الإجراءات المعمول بها حاليًا بالمطارات والموانئ المصرية سارية كما هي دون أي تغيير.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

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