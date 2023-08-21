الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية لحالات إنسانية

محافظ المنوفية خلال
محافظ المنوفية خلال لقاء المواطنين، فيتو

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بصرف مساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية ذوي الظروف الاجتماعية والصحية الصعبة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لمساعدتهم على تحمل نفقات العلاج وأعباء الحياة المعيشية.

كما وجه المحافظ بصرف كرسي متحرك لمواطن بناحية ميت سراج مركز قويسنا مراعاة لظروف نجلته الصحية الخاصة، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برفع العبء والمعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

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جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام للاستماع إلى شكواهم والتعرف على مطالبهم واتخاذ إجراءات عاجلة حيالها حفاظًا على حقوقهم وبما يحقق الصالح العام.

وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والتعرف على شكواهم ومحاولة حلها، موجها بمتابعة شكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية وذلك في ضوء فتح قنوات اتصال متعددة لشكاوى المواطنين بالمحافظة.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الاسر الاولي بالرعاية شكاوى المواطنين محافظة المنوفية

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