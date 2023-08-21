الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الإسكندرية: تنفيذ 18 حملة لتنظيف الشواطئ خلال عامين

الشواطئ،فيتو
الشواطئ،فيتو

استقبلت الإسكندرية عددا من المتطوعين لتنظيف الشواطئ وتوعية الزائرين بخطورة إلقاء المخلفات حيث تم تنفيذ 18 حملة لتنظيف شواطئ الإسكندرية على مدار العامين الماضيين.

ويأتي ذلك في إطار دعم محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لجميع المبادرات التي تأتي في إطار رؤية الدولة لحماية البيئة وتنظيف الشواطئ من المواد البلاستيكية وتوعية رواد الشواطئ بخطورة استخدام المواد البلاستيكية فى الحياة العامة وكذلك خطورة إلقاء المخلفات داخل مياه البحر.

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وأكد المحافظ أن هناك العديد من الفعاليات التي تم تنظيمها على الشواطئ لتوعية رواد الشواطئ بعدم إلقاء المخلفات في البحر، لافتا إلى أن شاطئ البيطاش العام (شهر العسل)

شهد حملة التوعية وتنظيف شاطئ البيطاش العام؛ الدكتور /محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ودكتور/ سامح رياض وكيل وزارة البيئة.

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