الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ قنا يستقبل 65 مواطنا بمكتبه لبحث شكواهم

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، صباح اليوم الاثنين، 65 مواطنا بمكاتبهما، للاستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

Advertisements

وقال محافظ قنا، إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف " الداودي" أن خدمة المواطن والإستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم، بالاضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، مشيرا إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أشرف الداودي محافظ قنا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بوابة الشكاوي الحكومية محافظة قنا محافظ قنا

مواد متعلقة

نيابة قنا تستعجل تحريات المباحث في واقعة حريق مبنى الإدارة التعليمية

حياة كريمة في المحافظات، وزير التنمية المحلية يتابع مشروعات قنا وسوهاج ويجتمع مع محافظي الشرقية والمنيا، وانطلاق الملتقى التوظيفي باستاد المنصورة

بتكلفة 5 ملايين جنيه، نائب محافظ قنا يفتتح مسجد الصحابة بكلاحين أبنود

"فيتو" داخل مزرعة لإنتاج التوت ودود القز بمحافظة قنا (فيديو)

الأكثر قراءة

عدد سنوات الدراسة بكلية الطب في الجامعات المصرية بعد التعديلات الجديدة

موعد انتخابات الزمالك بعد بيان وزارة الرياضة بتشكيل لجنة ثلاثية لإدارة النادي

اتصال هاتفي كلمة السر في اقتراب سوزا من الأهلي

مصرع وإصابة شخصين بحادث اصطدام سيارة مواد بترولية بأخرى نقل ثقيل بالطريق الصحراوي (صور)

انتقادات واسعة لرئيس الاتحاد بعد تقبيل نجمة إسبانيا عقب الفوز بمونديال السيدات (فيديو)

تأكيدا لانفراد فيتو، الزمالك يعلن تقديم شكوى رسمية ضد أحمد عيد ويطالب بإيقافه

تنسيق الجامعات 2023، رابط وخطوات الحصول على نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات

أسعار الدواجن والبيض اليوم، كيلو الفراخ البيضاء يسجل هذا السعر في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

تبدأ من 75 جنيها، أسعار الأحذية المدرسية بمحلات وسط القاهرة (فيديو وصور)

تعرف على أسعار الزي المدرسي للعام الدراسي الجديد

أنثى باندا تحتضن صغيرها بعد علاجه (فيديو)

"لوسي السفاحة" تصدم أهالي ضحاياها من جديد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الإثنين 21-8-2023 ببداية التعاملات

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 21-8-2023 في بداية التعاملات

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 21-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

تراخيص السيارات الكهربائية في مصر خلال يوليو 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية ترميم البيت في المنام وعلاقتها بأموال كثيرة ورزق واسع قريبا

من هم أصحاب الفروض في المواريث؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية