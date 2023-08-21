الإثنين 21 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

إيرادات الأفلام، العميل صفر في المقدمة ومرعي البريمو خامسا

أفلام السينما أمس،
أفلام السينما أمس، فيتو

تصدر فيلم العميل صفر بطولة النجم أكرم حسني قائمة إيرادات أفلام السينما أمس الأحد، حيث حقق الفيلم إيرادات تخطت المليون جنيه. 

 

وجاء في المركز الثاني بشباك التذاكر أمس الأحد، فيلم وش في وش بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل وذلك بإيرادات تخطت الـ707 آلاف جنيه، فيما جاء في المركز الثالث فيلم بيت الروبي بطولة النجم كريم عبد العزيز والفنان كريم محمود عبد العزيز وذلك بإيرادات وصلت لـ 252 ألف جنيه. 

 

وحل في المركز الرابع فيلم ع الزيرو بطولة الفنان محمد رمضان وذلك بإيرادات تخطت 231 ألف جنيه. 

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فيما جاء في المركز الخامس فيلم مرعي البريمو بطولة النجم محمد هنيدي بإيرادات وصلت لـ 210 آلاف جنيه.

 

فيلم العميل صفر 

فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤى عبد الله وإخراج كريم العدل.

فيلم وش في وش 

أما فيلم وش في وش فهو بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي، وبجانب أبطال العمل يظهر من خلال التريلر مجموعة من ضيوف الشرف خالد الصاوي، لطفي لبيب، عمر متولي، مصطفى غريب.

فيلم ع الزيرو 

وفيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، إيمي إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

فيلم مرعي البريمو 

وفيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدى، غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسى، مصطفى أبو سريع، نانسى صلاح، فكرة محمد هنيدى، وتأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

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