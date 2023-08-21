الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ قنا: مناظرة 765 رأس ماشية فى قافلة بيطرية مجانية بقرية دندرة

قافلة بيطرية،فيتو
قافلة بيطرية،فيتو

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع فريق IVSA للطب البيطري، نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية دندرة التابعة لمركز قنا.

وأضاف الداودي أن القافلة نجحت فى علاج ومناظرة ٧٦٥ رأس ماشية متنوعة، حيث تم علاج ٥٠٠ حيوان ضد الطفيليات الخارجية، وعلاج ٢٠٠ رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية، وعلاج ١٠ رؤوس ماشية تناسلية، وعلاج ٥٠ رأس ماشية باطنة، وإجراء جراحة لعدد ٥ رؤوس ماشية، هذا بالاضافة إلى عقد ندوات إرشادية لصغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وأهمية التحصينات، وكذلك أهمية التأمين على الماشية، وأهمية التلقيح الصناعي، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية،

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وأكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، أن المديرية تحرص على التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمعاهد البحثية للتوسع فى تنظيم القوافل البيطرية لخدمة أهالينا فى القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية.

 

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