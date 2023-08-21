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محافظات

شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تكثف جهود التوعية بمبادرة حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة،فيتو
مبادرة حياة كريمة،فيتو

نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حملات توعية بمدرسة (الحى الثانى) بمركز ومدينة برج العرب، لتعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وطرق المحافظة على شبكة الصرف الصحى وكيفية التخلص الآمن من المخلفات.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى أهمية توعية المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين وتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة إليهم.


وأوضح  أن الشركة تنفذ حملات توعوية لتعريف المواطنين بمشروعات المبادرة الرئاسية وتوعية المواطنين بكيفية الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها وضرورة المحافظة عليها.

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وأكد نافع وعلى دور الشركة في الوصول إلى جميع المواطنين وتوضيح رسائل التوعية المختلفة لكل فئة ومرحلة سنية، وأثر ذلك على تأسيس جيل واع يجني ثمار التنمية.

كما قدمت الإدارة العامة للتوعية بالشركة عدد من ندوات التوعية للأطفال من خلال القصص والألعاب التفاعلية وتوزيع جوائز مقدمة من الشركة.

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