الجمعة 25 أغسطس 2023
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دين ودنيا

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 25 -8 -2023 بالقاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في مصر، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم، في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله.

كما روى أحمد بسند حسن عن حنظلة الكاتب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة أو قال: وجبت له الجنة أو قال: حُرِّم على النار.

كما روى الترمذي وحسنه وصححه الألباني عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيءٌ قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك.

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت المحافظات، فيتو

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 مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك،مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 4:56

الظهر: 12:57

العصر: 4:32

المغرب: 7:25

العشاء: 8:47

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 4:59

الظهر: 1:02

العصر: 4:39

المغرب: 7:32

العشاء: 8:55

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط

الفجر: 5:03

الظهر: 12:57

العصر: 4:29

المغرب: 7:23

العشاء: 8:42

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 4:51

الظهر: 12:53

العصر: 4:29

المغرب: 7:22

العشاء: 8:44

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

وعن أبى هريرة- رضي اللّه عنه- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «والّذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثمّ آمر بالصّلاة فيؤذّن لها، ثمّ آمر رجلا، فيؤمّ النّاس، ثمّ أخالف إلى رجال فأحرّق عليهم بيوتهم، والّذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنّه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء».

 

وانظروا إلى عظم الصلاة فى جماعة والمحافظة على الصف الأول:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

« لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا ».

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