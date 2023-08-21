ليفربول يتجه لبايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي

ليفربول، كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول يكثف جهوده من أجل تعزيز صفوفه بمزيد من العناصر المميزة، في خط الوسط خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ليفربول عقد محادثات مثمرة في الساعات الماضية مع بايرن ميونخ، أملا في التوصل لاتفاق بشأن ضم لاعب الوسط الهولندي ريان جرافنبيرش.



ويعد صاحب الـ21 عاما أحد أهداف المدرب يورجن كلوب الرئيسية في الميركاتو الصيفي، وهو ما يرحب به ريان جرافنبيرش بشدة.

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ويرغب الدولي الهولندي في الانتقال للريدز من أجل الحصول على فرصة اللعب بانتظام، وهو ما لم يتحقق حتى الآن مع الفريق البافاري.

وانضم جرافنبيرش للبايرن العام الماضي، قادما من أياكس أمستردام مقابل 21 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يشارك أساسيا سوى 6 مرات من أصل 33 مشاركة بكافة البطولات.

وفقد ليفربول لاعبين بارزين في وسط الملعب مؤخرا بتخليه عن جوردان هندرسون وفابينيو لصالح الاتفاق والاتحاد السعوديين على الترتيب.

ويستعد نادي ليفربول لتقديم استئناف لرابطة الدوري الممتاز من أجل إزالة البطاقة الحمراء عن ماك أليستر لاعب خط الوسط التي تعرض لها في مباراة بورنموث.

ويغيب الدولي الأرجنتيني عن ليفربول لثلاث مباريات بعد حصوله على طرد مباشر في المباراة ويسعى ليفربول لإزالة الطرد من أجل عودة اللاعب في المباراة القادمة.

يذكر أن ليفربول حقق الفوز على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد فريق ليفربول، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل

تقام مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل 26 أغسطس، وتنطلق أحداثها في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب سانت جيمس بارك، معقل فريق نيوكاسل.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل

مباراة ليفربول ضد مضيفه نيوكاسل تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري الانجليزي وبالتحديد عبر قناة عبر قناة بريميوم 1.

ليفربول يفوز على بورنموث

انتهت مباراة ليفربول وبورنموث، وحقق الريدز الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من البريميرليج على أرضية ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وحقق ليفربول الفوز الأول له في الدوري، بعدما تعادل في المباراة الأولى أمام تشيلسي بهدف لكل فريق.

محمد صلاح يرد على انتقاله لاتحاد جدة

تحدث محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول عن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي من خلال الانضمام إلى اتحاد جدة.

وقال محمد صلاح في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي عبر تويتر: "الدوري الإنجليزي يعني الرغبة والدراما والجمال، هو أفضل دوري في العالم".

واعتبرت جماهير الكرة في العالم أن كلمات محمد صلاح هي رد غير مباشر على أنباء انتقاله للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري وأنه مستمر في صفوف ليفربول.

وكانت قناة الكأس القطرية فجرت مفاجأة قوية بعدما كشفت أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول منح نادي اتحاد جدة السعودي الضوء الأخضر للتفاوض لضمه في الصيف الحالي.

وكان ربطت العديد من التقارير أن محمد صلاح أعطى الضوء الأخضر لاتحاد جدة للتفاوض مع فريقه ليفربول من أجل الانضمام للفريق السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري خاصة بعد أزمته مع يورجن كلوب.