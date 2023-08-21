للمرة الثالثة إضراب صحفيي "بي بي سى" عن العمل، والبلشي: متضامنون مع مطالبهم

أعلن صحفيو مكتب هيئة الإذاعة البريطانية في القاهرة "بي بي سي" للمرة الثالثة الدخول في إضراب عن العمل لمدة ١٠ أيام تبدأ من اليوم الإثنين، اعتراضًا على السياسات التمييزية التي تنتهجها الإدارة في حقهم، وتجاهل مطالبهم في رفع رواتبهم، أسوة بمكاتب أخرى في الشرق الأوسط، تعرضت بلادهم لأزمات اقتصادية كالتي تمر بها مصر.

إضراب صحفيي بي بي سي

ومن المقرر أن يحضر الكاتب الصحفي خالد البلشي، إلى مقر الإضراب تضامنًا ودعمًا لمطالب الزملاء وممثل عن النقابة.

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وقال إن صحفيي بي بي سي أخطروا النقابة بتصعيد احتجاجهم ضد الأوضاع التمييزية التي يتعرضون لها، والدخول في إضراب عن العمل لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، تبدأ من اليوم الإثنين 21 أغسطس.

دعم مطالب بي بي سي

وأضاف: "كل الدعم لتحركاتهم القانونية لتحقيق مطالبهم المشروعة، أدعو كل الزملاء للتضامن معهم، وأدعو كل ضيوف بي بي سي لإعلان دعمهم لإضراب الزملاء في بداية أي مداخلة خلال برامجها المختلفة في مواجهة محاولات التعتيم على الإضراب من جانب بي بي سي".

نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب مكتب بي بي سي

وأضاف: "كل التضامن مع الزملاء في بي بي سي في مواجهة التعنت الإداري والتمييز الذي يتعرضون له وكل الدعم لتحركاتهم القانونية لتحقيق مطالبهم المشروعة".

في ١٧ يوليو الماضي، أعلن العاملون بمكتب بي بي سي عن إضرابهم عن العمل للمرة الثانية، اعتراضًا على السياسة التمييزية التي تنتهجها الإدارة تجاههم، وتدني رواتبهم مقارنة بمكاتب أخرى في الشرق الأوسط.

تضامن النقيب مع مطالب العاملين بي بي سي

وتضامن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي محمد الجارحي، ممثلين عن النقابة، في الإضراب الذي دخل فيه صحفيو مكتب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في القاهرة.

النقابة تخاطب الجهات الدولية

وأكد أن النقابة خاطبت مرة أخرى كل الجهات الدولية ذات الصلة، الإدارة في بريطانيا، ونقابة الصحفيين البريطانيين، والاتحاد الدولي للصحفيين، وذلك بعد لقاء ممثلي الإدارة ومجلس النقابة، والذي لم يسفر عن شيء، سوى وعد بدراسة المطالب والعودة بعد أسبوعين لندخل دورة جديدة من التسويف والمماطلة والإصرار على السلوك التمييزي ضد الزملاء بالقاهرة.

تدني رواتب صحفيي بي بي سي في مكتب القاهرة

وأعلن العاملون في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية في القاهرة، الدخول في إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام من 17 وحتى 19 من يوليو الجاري، وذلك احتجاجًا على تدني الرواتب، وتدهور الأوضاع المعيشية، فضلا عن السلوك التمييزي الذي تتعمد الإدارة في لندن انتهاجه ضد مكتب القاهرة، فيما يخص السياسات المالية.

إضراب صحفيي بي بي سي

وقالوا في بيان الإضراب الصادر عنهم: "هذا هو الإضراب الثاني الذي ننفذه بعد إضرابنا لمدة يوم واحد في 14 يونيو الماضي، يأتي إصرارنا على الاستمرار في خطواتنا الاحتجاجية نتيجة إمعان الإدارة في لندن في تجاهل مطالبنا، بالإضافة إلى النهج التمييزي الذي تتبناه ضد مكتب القاهرة والعاملين فيه، وهو ما يبعث بإشارات سلبية لكل العاملين في القاهرة".

وأضافوا: "فقدت رواتبنا ما يقرب من نصف قيمتها بسبب تراجع قيمة الجنيه المصري منذ مارس من عام 2022. ومنذ ذلك الحين طالبنا الإدارة مرارًا بتعديل رواتبنا وإعادة النظر فيها. لكن مطالبنا قوبلت إما بالتجاهل، وإما بعرض زيادات هزيلة، في الوقت نفسه، اتخذت الإدارة إجراءات لحل أزمات مشابهة في مكاتب أخرى لها بالمنطقة فضلا عن وجود سلوك تمييزي مع مكاتب أخرى في قواعد صرف الرواتب".

تجاهل إدارة بي بي سي لمطالب الصحفيين

وتابعوا: "بناء عليه قررنا التصعيد إلى أن نحصل على حقوقنا كاملة؛ حيث إن الإدارة لم تترك أمامنا خيارًا آخر بعد أن طال انتظارنا لأشهر، على أمل أن نصل لحل عن طريق التسوية أو التفاوض".