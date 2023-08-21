نيابة قنا تستعجل تحريات المباحث في واقعة حريق مبنى الإدارة التعليمية

أمرت النيابة العامة بمحافظة قنا، تستعجل التحريات في واقعة حريق مبنى الإدارة التعليمية.

وكان قد شب حريق بالطابق الرابع بإدارة قنا التعليمية دون وقوع إصابات، فيما انتقلت قوات الدفاع المدني لمكان الحريق للسيطرة عليه بمنطقة المنشية بمدينة قنا.

تلقى اللواء مصطفى درة مدير أمن قنا إخطارا من العميد هاني الأتربي مدير الحماية المدنية بقنا بنشوب حريق بمبنى الإدارة التعليمية بمدينة قنا.

انتقلت قوات الدفاع المدنى لمكان الحريق والعقيد محمد بهاء مأمور قسم قنا وتبين نشوب الحريق بالطابق الرابع فيما تحاول قوات الدفاع المدني والحريق من السيطرة على الحريق قبل امتداده للطوابق الأخرى بنفس المبنى ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية، وجاري تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق، فيما قامت إدارة مرور قنا بغلق الشارع الرئيسي أمام مبنى الإدارة وتحويل خط المرور للشارع البديل لحماية السيارات من الحريق ولمنع الازدحام.

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جهود الحماية المدنية في التعامل مع الحرائق

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الاتوماتيكي أو التلقائى فى المبانى وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.