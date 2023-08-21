حظر "تيك توك" و"تليجرام" في الصومال، لهذا السبب

تواجه الحكومة الصومالية تحديا خطيرا، يتمثل في حركة “الشباب” الإرهابية، وسعيا نحو القضاء عليها أعلنت الحكومة الصومالية أمس الأحد حظر تطبيقي "تيك توك" و"تليجرام" وموقعا إلكترونيا للمراهنات، مشيرة إلى أن هذه المنصات يستخدمها "إرهابيون" لأغراض دعائية.

وأوضحت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا، في بيان لها، أنها أمرت مزودي خدمة الإنترنت بمنع الوصول إلى المنصات الثلاث بحلول 24 أغسطس، تحت طائلة اتخاذها إجراءات قانونية لم تحدد طبيعتها.

Advertisements

"نشر صور ومقاطع فيديو عنيفة وتضليل الرأي العام"

وأوضحت الوزارة أن "إرهابيين" و"جماعات تنشر الفجور" يقومون "باستخدام تطبيقي "تيك توك" و"تليجرام" وموقع 1XBET" من أجل "نشر صور ومقاطع فيديو عنيفة وتضليل الرأي العام"، معتبرة أن حظر هذه المنصات يجب أن يتيح "تسريع الحرب ضد الإرهابيين الذين سفكوا دماء شعب الصومال".

يشار إلى أن الجيش الصومالي يخوض منذ أغسطس 2022، إلى جانب مجموعات عشائرية محلية، وبدعم من قوات الاتحاد الإفريقي وواشنطن، هجوما ضد جماعة الشباب الموالية للقاعدة، إذ أنه عام 2011، طرد مقاتلو الشباب من مقديشو، لكنهم ظلوا منتشرين في مناطق ريفية واسعة يواصلون انطلاقا منها شن هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية.

ومن جانبه، تعهد الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود بتخليص البلاد من الميليشيات، ويتوقع أن يعلن قريبا المرحلة الثانية من الهجوم العسكري على حركة الشباب في جنوب البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.