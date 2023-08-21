الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

حظر "تيك توك" و"تليجرام" في الصومال، لهذا السبب

الرئيس الصومالي
الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود، فيتو

تواجه الحكومة الصومالية تحديا خطيرا، يتمثل في حركة “الشباب” الإرهابية، وسعيا نحو القضاء عليها أعلنت الحكومة الصومالية أمس الأحد حظر تطبيقي "تيك توك" و"تليجرام" وموقعا إلكترونيا للمراهنات، مشيرة إلى أن هذه المنصات يستخدمها "إرهابيون" لأغراض دعائية. 

وأوضحت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا، في بيان لها، أنها أمرت مزودي خدمة الإنترنت بمنع الوصول إلى المنصات الثلاث بحلول 24 أغسطس، تحت طائلة اتخاذها إجراءات قانونية لم تحدد طبيعتها.

Advertisements

"نشر صور ومقاطع فيديو عنيفة وتضليل الرأي العام"

وأوضحت الوزارة أن "إرهابيين" و"جماعات تنشر الفجور" يقومون "باستخدام تطبيقي "تيك توك" و"تليجرام" وموقع 1XBET" من أجل "نشر صور ومقاطع فيديو عنيفة وتضليل الرأي العام"، معتبرة أن حظر هذه المنصات يجب أن يتيح "تسريع الحرب ضد الإرهابيين الذين سفكوا دماء شعب الصومال".

يشار إلى أن الجيش الصومالي يخوض منذ أغسطس 2022، إلى جانب مجموعات عشائرية محلية، وبدعم من قوات الاتحاد الإفريقي وواشنطن، هجوما ضد جماعة الشباب الموالية للقاعدة، إذ أنه عام 2011، طرد مقاتلو الشباب من مقديشو، لكنهم ظلوا منتشرين في مناطق ريفية واسعة يواصلون انطلاقا منها شن هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية.

ومن جانبه، تعهد الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود بتخليص البلاد من الميليشيات، ويتوقع أن يعلن قريبا المرحلة الثانية من الهجوم العسكري على حركة الشباب في جنوب البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحكومة الصومالية حركة “الشباب” الإرهابية تيك توك تليجرام وزارة الاتصالات والتكنولوجيا موقع 1XBET الجيش الصومالي الاتحاد الأفريقي مقديشو الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود

مواد متعلقة

الرئيس الصومالي يتعهد بالقضاء على حركة الشباب خلال 5 أشهر

مقتل 60 عنصرا من حركة الشباب بنيران الجيش الصومالي

الأكثر قراءة

الأهلي ينهي صفقة سوزا لتدعيم هجومه

3 عقبات في طريقه.. "شمس الزناتي 2" مغامرة مصيرها غير مضمون

حظر "تيك توك" و"تليجرام" في الصومال، لهذا السبب

فحوصات مهمة يجب إجراؤها لطفلك للحفاظ على عيونه ونظره (فيديو)

شفاعتك يا أم النور.. آلاف الأقباط يحتشدون لإشعال الشموع في احتفالات دير درنكة بأسيوط (صور)

جمال الغندور يوجه رسالة محرجة لمسئولي اتحاد الكرة ولجنة الحكام

زيزو ينتقد ما يحدث في الزمالك: "إيه العشوائية دي"؟!

مستشار الرئيس للصحة يكشف الفئات الأكثر عرضة لمخاطر متحور كورونا الجديد

Advertisements

منوعات

المزيد

تبرعات سخية من إيلون ماسك لخصوبة الرجال

مصرع وإصابة 43 من مشجعي ناد برازيلي في حادث سير

انتقادات لاذعة لرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب سلوكه مع لاعبة (فيديو)

"يا فرحة ما تمت"، وفاة والد صاحبة هدف فوز إسبانيا بكأس العالم أثناء التتويج

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك بختام التعاملات

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 20-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

رابط نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

المزيد

انفوجراف

المساحات المناسبة لتركيب أجهزة التكييف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 21 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 21 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 21 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية