عباس شراقي: محطة معالجة مياه صرف بحر البقر تكلفت 18 مليار جنيه

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة: "هناك أكثر من 30 ألف كيلو متر قنوات صناعية في مصر، ويطلق عليها كلمة ترعة مثل ترعة الإسماعيلية والإبراهيمية وهذه القنوات بدأ إنشاؤها منذ عهد محمد علي".

بحيرة مريوط

وأضاف: مصر تعد من الدول القليلة التي تمتلك قنوات الري في العالم، ومسار النهر الصناعي الجاري تنفيذه الفترة الأخيرة تقاطع مع بحيرة مريوط، حيث تم ردم جزء من هذه البحيرة بعرض يصل لـ130 مترا، وفي منتصف الردم تم حفر القناة الخاصة بالنهر الصناعي.

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رفع المياه للأراضي الزراعية

ولفت "شراقي" خلال لقائه ببرنامج "مساحة حرة"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عثمان، إلى أن بعض المناطق التي يمر منها النهر الصناعي كانت أعلى من النيل، فتم إعداد محطات لرفع المياه إلى الأراضي الزراعية التي تقع على ارتفاع أكثر من 100 متر في المتوسط من مياه نهر النيل.

وتابع أن ترعة الإبراهيمية بدأت من أسيوط، وتغطي 6 محافظات وتروي 1.6 مليون فدان، ويعيش عليها أكثر من 10 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن هذه الترعة تعمل بالانحدار بدون الحاجة لمحطات رفع، مثلما يحدث الآن مع النهر الصناعي الجديد.

سيولة نهر النيل

وأشار إلي أن أسوان أعلى من القاهرة بـ50 مترا، وهذا الارتفاع يؤدي إلى مرور المياه بالانسياق بمعدل الجاذبية، دون الحاجة لمحطات الرفع، وعند الحاجة، فهناك بعض القناطر التي تقوم برفع المياه.

قنوات الصرف الزراعي

وأكد: مصر لديها 20 ألف متر قنوات صرف زراعي، وهناك مصارف كبيرة مثل مصرف بحر البقر الذي يمر بعدة محافظات، وكان يصب 9 ملايين متر مكعب من المياه في بحيرة المنزلة، وهذه المياه ملوثة، لأنها ليست مياه للصرف الزراعي فقط، بل تلوثت بسبب الكثافات السكانية.

تدوير مياه بحر البقر

وتابع: "مصرف بحر البقر أثر سلبًا على بحيرة المنزلة من حيث نوعية المياه وندرة الأسماك ولذلك قامت الدولة بإنشاء محطة بحر البقر لإعادة تدوير هذه المياه بنسبة وصل لـ6 ملايين متر مكعب بصورة ثلاثية لزراعة نصف مليون فدان في سيناء.

تكلفة محطة بحر البقر

وأشار إلى أن محطة معالجة مياه صرف بحر البقر تكلفت 18 مليار جنيه، خلاف التكاليف التشغيلية اليومية من كهرباء وخلافه.