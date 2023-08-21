إحالة 6 من العاملين بالوحدة المحلية بأبو قرقاص بالمنيا للتحقيق

أحال المهندس تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، 2 أطباء و2 تمريض و2 إداريين للتحقيق لتركهم العمل.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار المرور على المستشفيات والوحدات الصحية بالمركز.

انتظام العاملين بالوحدة في الفترة الصباحية

جاء ذلك خلال جولات لمتابعة سير العمل بالوحدة الصحية بداخل القرى.. وتابع خلال الجولة مدى انتظام العاملين بالوحدة فى الفترة الصباحية، وخلال فحص دفاتر الحضور والانصراف تبين عدم تواجد 2 أطباء و2 تمريض و2 إداريين، فقام بالتشطيب عليهم وإحالتهم للتحقيق.

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حيث تم رفع مذكرة إلى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بناء على التقرير الذي أعدته الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص.

وشدد رئيس المركز على عدم التهاون مع كل من يقصر فى عمله بكل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين.

وكلف رئيس المركز مدير الإدارة الصحية بمركز أبو قرقاص، بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتلافي السلبيات الواردة بالتقرير، وبمناوبة المرور الدائم على المستشفيات الوحدات الصحية بالمركز لتلافي المخالفات.