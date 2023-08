أغنية محمد رمضان Come Baby come تتخطى الـ 41 مليون مشاهدة

احتفى الفنان محمد رمضان بحصد أغنيته الجديدة Come baby come من فيلم هارلي الذي يعرض حاليًّا في السينمات أكثر من 41 ونصف مليون مشاهدة حتى الآن، متصدرة تريندات اليوتيوب حول العالم.

أغنية محمد رمضان Come Baby come

وجاءت الكلمات كالتالي:

شيلت اللعبة معايا الشفرة

أنا ما عاشرش الناس الصفراء

الأعلى أجرًا في القارة

باسبوري ما فاضلش فيه صفح

أنا عايز البيضا

Come Baby Come

لا عايزة السمرا

Come Baby Come

أكل الوزة

Come Baby Come

ولا أكل البطة

Come Baby Come

ساعة بتتقل

Come Baby Come

وساعة كده شبطة

Come Baby Come

وأنا بحاول بس مش فاكر اسمها اصلا

Come Baby Come

تشيكي تشيكي

صحي النوم ويكي ويكي

من بدري عليكي قاطع

ما بحبكيش لما تكذبي

تشيكي تشيكي

صحي النوم ويكي ويكي

عايزيك معاهم تبقي برو

بس معايا تبقى ليدي

يو يو يو يو يو يو يو

الحفلة بتولع باربيكيو

يو يو يو يو يو يو يو

نمبر وان مش نمبر تو

يو يو يو يو يو يو يو

ما تشغلهاش علشان هتوه

يو يو يو يو يو يو يو

اتصور جنبي الناس عرفوه

عبي كاريزما جوة الچركن

كلها جاية تقول أمبو

يو يو يو يو يو يو

أنا عايز البيضا

Come Baby Come

لا عايزة السمراء

Come Baby Come

أكل الوزة

Come Baby Come

ولا أكل البطة

Come Baby Come

ساعة بتتقل

Come Baby Come

وساعة كدة شبطهة

Come Baby Come

وأنا بحاول بس مش فاكر

فيلم ع الزيرو

على جانب آخر.. شارك الفنان الكبير خالد الصاوي إلى قائمة أبطال فيلم "ع الزيرو" ويشارك الصاوي جانبًا إلى جانب كل من الفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم.

أبطال فيلم ع الزيرو

وبذلك تكون اكتملت قائمة أبطال فيلم “ع الزيرو” وهم؛ بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، شريف سلامة، شريف دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.