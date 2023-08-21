الإثنين 21 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أغنية محمد رمضان Come Baby come تتخطى الـ 41 مليون مشاهدة

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

احتفى الفنان محمد رمضان بحصد أغنيته الجديدة Come baby come من فيلم هارلي الذي يعرض حاليًّا في السينمات أكثر من 41 ونصف مليون مشاهدة حتى الآن، متصدرة تريندات اليوتيوب حول العالم.

أغنية محمد رمضان Come Baby come

وجاءت الكلمات كالتالي: 
شيلت اللعبة معايا الشفرة
أنا ما عاشرش الناس الصفراء
الأعلى أجرًا في القارة
باسبوري ما فاضلش فيه صفح

أنا عايز البيضا
Come Baby Come
لا عايزة السمرا
Come Baby Come
أكل الوزة
Come Baby Come
ولا أكل البطة
Come Baby Come

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ساعة بتتقل
Come Baby Come
وساعة كده شبطة
Come Baby Come
وأنا بحاول بس مش فاكر اسمها اصلا
Come Baby Come

تشيكي تشيكي
صحي النوم ويكي ويكي
من بدري عليكي قاطع
ما بحبكيش لما تكذبي

تشيكي تشيكي
صحي النوم ويكي ويكي
عايزيك معاهم تبقي برو
بس معايا تبقى ليدي

يو يو يو يو يو يو يو
الحفلة بتولع باربيكيو
يو يو يو يو يو يو يو
نمبر وان مش نمبر تو
يو يو يو يو يو يو يو
ما تشغلهاش علشان هتوه
يو يو يو يو يو يو يو
اتصور جنبي الناس عرفوه
عبي كاريزما جوة الچركن
كلها جاية تقول أمبو
يو يو يو يو يو يو

أنا عايز البيضا
Come Baby Come
لا عايزة السمراء
Come Baby Come
أكل الوزة
Come Baby Come
ولا أكل البطة
Come Baby Come

ساعة بتتقل
Come Baby Come
وساعة كدة شبطهة
Come Baby Come
وأنا بحاول بس مش فاكر

فيلم ع الزيرو

على جانب آخر.. شارك الفنان الكبير خالد الصاوي إلى قائمة أبطال فيلم "ع الزيرو" ويشارك الصاوي جانبًا إلى جانب كل من الفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم.

أبطال فيلم ع الزيرو 

وبذلك تكون اكتملت قائمة أبطال فيلم “ع الزيرو” وهم؛ بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، شريف سلامة، شريف دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل. 

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أغنية محمد رمضان Come Baby come أغنية محمد رمضان الفنان محمد رمضان جومانا مراد محمد رمضان محمد جمال العدل مدحت العدل

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