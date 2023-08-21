الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

حكاية الزحام على محمصات اللب بمطروح (صور)

الزحام على محمصات
الزحام على محمصات اللب،فيتو

“لو رايح مطروح هاتلي لب معاك”.. عبارة مثلت طلبا متكررا من زائري مطروح كونها المدينة تشتهر ببيع "اللب الأبيض" ذا المذاق الخاص، حيث يتوافد الزوار  على المحافظة لشرائه أثناء قضاء عطلة الصيف.

فيتو رصدت زحام المواطنين والمصطافين على محمصات اللب حيث يتمتع اللب المطروحي بمذاق خاص يقبل عليه الآلاف من المصطافين لشرائه بكميات.

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يشتهر اللب الأبيض في مرسى مطروح بمحمصات اللب أكثر منافذ البيع التي يتوافد عليها ويسأل عنها الكثير من المصطافين، وتنفرد المحمصات بمطروح ببيع جميع أنواع المكسرات واللب بأنواعه الأبيض والأسمر والسوري، وكذلك الفول السوداني، حيث يتوافد عليها الآلاف يوميًا للشراء.

ويشتهر لب مطروح بطريقة تحميصه، حيث يستخدم أصحاب إحدى أكبر محمصات اللب بالمحافظة، الرمال البيضاء التي تتميز بها المدينة، ويخلطون اللب القرع بتوليفة مع الرمال البيضاء والملح ما يجعل للب الأبيض لونه المتميز المشابه للون رمال مطروح البيضاء.

 

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