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محافظات

نجوم الغناء يتألقون في سهرة أوبرا الإسكندرية

أوبرا الإسكندرية،
أوبرا الإسكندرية، فيتو

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مساء أمس حفلا فنيا لفرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقي والغناء على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

قدم نجوم الأوبرا سهرة مع روائع  كوكب الشرق السيدة "أم كلثوم" بمشاركة المطربات نهاد فتحي، غادة آدم، رحاب مطاوع والفنانة السورية بتول بنى.

وتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أعمال كوكب الشرق التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين في مصر والوطن العربي منها أغدا ألقاك، أمل حياتي، فكروني، للصبر حدود، سيرة الحب.

يذكر أن "كوكب الشرق" أم كلثوم رحلت عن عالمنا في فبراير عام 1975، ولكنها لا تزال تتربع على عرش الغناء في العالم العربي، وتعد من أبرز مطربين القرن العشرين، حيث بدأت مشوارها الفني في سن الطفولة، وتربعت على عرش الغناء وغنّت للعديد من عمالقة التلحين، وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي ورياض السنباطي، ومن أبرز من تغنّت بكلماتهم الشاعر أحمد رامي ومأمون الشناوي وغيرهم.

وقدّمت أم كلثوم للسينما 6 أفلام، أبرزها وداد، وساهمت في المجهود الحربي في أعقاب حرب 67، حيث أحيت حفلين تاريخيين على مسرح الأولمبيا في فرنسا.

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