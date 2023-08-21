الإثنين 21 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزيرة الهجرة: حريصون على دعم الأعمال اليدوية لمواجهة الهجرة غير الشرعية

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، فيتو

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في افتتاح «بيت التراث» المصري الأول من نوعه، بدعوة من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وحضورها، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية بمرور 20 عامًا على توقيع اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، بالتعاون مع منظمة اليونيسكو عام 2003، وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ونوريا سانز، المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة.

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ربط المصريين بالخارج بالوطن

ومن ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة بالجهود المبذولة للحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، مثمنة دور وزارة الثقافة في ربط المصريين بالخارج بالوطن، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في في العديد من الفعاليات والمسابقات الثقافية.

المبادرة الرئاسية اتكلم عربي

وأكدت السفيرة سها جندي أن هناك خططا تعمل عليها وزارة الهجرة ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" للحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا المصرية الراسخة، بجانب تعريف أبنائنا بالخارج بما يميز محافظات مصر المختلفة من سمات ثقافية وعادات وتقاليد مصرية راسخة.

وزارة الهجرة، فيتو

وأكدت السفيرة سها جندي أهمية الحرص على الارتقاء بوعي الشباب والنشء من أبنائنا بالخارج والداخل، وبناء شخصية مصرية وطنية قادرة على الحفاظ على مقدرات الوطن وما يتم بناؤه خلال الجمهورية الجديدة.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن جهودا كبيرة بذلت في تنظيم الفعاليات والورش والندوات والعروض وتزيين أسوار المواقع الثقافية بصور فوتوغرافية لعناصر التراث الثقافي غير المادي، مؤكدة أن مصر تمتلك رصيدًا من التراث ضارب في عمق التاريخ ولا يوجد دولة في العالم لديها عراقة التاريخ والتراث المصري الذي يمتد إلى أكثر من 7 آلاف عام.

وزارة الهجرة، فيتو

رحلة العائلة المقدسة

وأضافت السفيرة سها جندي، أن مصر حظيت برحلة العائلة المقدسة، دونا عن غيرها من دول العالم، ما يؤكد قدسية هذا البلد وأن الله اختاره وميزه بالأمن والأمان.

وزارة الهجرة،  فيتو

وأشارت وزيرة الهجرة خلال تفقدها لجناح مبادرة "صنايعية مصر"، والتي تعنى بالترويج للأعمال اليدوية التراثية، إلى أن سيدات مصر قادرات بامتياز على الإبداع والتميز فيما ينتجونه من أعمال يدوية مبهرة، ما يوفر المزيد من الفرص العمل في التصنيع والتسويق، وهو ما نحرص على دعمه لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم ما يطلقونه من مشروعات صغيرة ومتوسطة تهتم بالحفاظ على الحرف التراثية المصرية.

وزارة الهجرة، فيتو

تضمنت الفعاليات معرضا للخط العربي من منتجات مدرسة خضير البورسعيدي للخط العربي التابعة لصندوق التنمية الثقافية، والتي تم إنشاؤها عقب تسجيل فنون الخط العربي على قوائم اتفاقية اليونسكو، ومعرضا للفنانة إكرام عمار لأعمال مستوحاة من رحلة العائلة المقدسة والسيرة الهلالية التي تم إدراجها على قوائم اليونسكو،  زيارة معرض الحرف اليدوية بالفسطاط، افتتاح منافذ بيع منتجات الحرف اليدوية.

وزارة الهجرة، فيتو

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