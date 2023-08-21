التحقيقات في اتهام زوج بقتل زوجته بالجيزة

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في اتهام زوج بقتل زوجته خنقا في منطقة منشأة القناطر بالجيزة، لكشف ملابسات الجريمة وأسبابها.



وكشفت التحقيقات الأولية، أن الزوج عامل، وأنه نشبت مشادة كلامية بين الزوج وزوجته نتيجة خلافات أسرية دفعته لإنهاء حياة زوجته.

واستكملت التحقيقات: أن الزوج انتظر نوم زوجته وخنقها باستخدام الإيشارب التي ترتديه، مما أسفر عن وفاتها.

المتهم بقتل زوجته في منشأة القناطر

كشفت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقبالها جثة (ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز) وبها جرح وتجمع دموى حول الرقبة، وبسؤال (زوج المتوفاة وأهله) أكدوا أنهم أثناء قيامهم بإيقاظ المذكورة من نومها تبين وفاتها.

Advertisements



تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (زوج المتوفاة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق خنقها باستخدام إيشارب كانت ترتديه وعلل ذلك بحدوث مشادة كلامية بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.