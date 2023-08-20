منتخب مصر، 6 أهلاوية على رادار فيتوريا استعدادًا لمعسكر سبتمبر

فيتوريا، يستعد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، لإعلان قائمة أسماء اللاعبين المحليين، المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس، خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبلين.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، أن فيتوريا استقر إلى حد كبير على استدعاء 7 لاعبين من فريق النادي الأهلي وهم: محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - ياسر إبراهيم - مروان عطية - حسين الشحات - محمود كهربا.

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موقف إمام عاشور

ولم يحسم فيتوريا موقفه من ضم إمام عاشور في انتظار تقرير طبيب المنتخب محمد أبو العلا بشأن جاهزية اللاعب للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مع فريقه السابق ميتلاند الدانماركي، ويخضع حاليا لفترة تأهيل رفقة فريقه الحالي الأهلي.

إمام عاشور يواصل مرحلة التأهيل، فيتو

قائمة المحترفين المنضمين لمعسكر منتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم ٩ لاعبين، لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ ويتخلله مباراتا إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي::

محمد صلاح

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

مصطفى محمد

حمدي فتحي

طارق حامد

محمد شريف

أحمد حمدي

سام مرسي



ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام إثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسميًا بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.

فيتوريا يعلق على مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن نتيجة قرعة تصفيات كأس العالم 2026، والتي أوقعت الفراعنة على رأس المجموعة الأولى بالتصفيات، برفقة منتخبات بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وإثيوبيا، وجيبوتي.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام نشر فيتوريا مقطع فيديو يستعرض لقطات من مشوار منتخب مصر في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

وكتب فيتوريا على الفيديو: نحن جاهزون.. على استعداد للقتال من أجل مكاننا في أكبر مسرح في كرة القدم العالمية.

وأضاف فيتوريا: نحن نعتمد على دعم جماهيرنا معًا، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف الذي نرغب فيه كثيرًا.. هدفنا مونديال 2026.