خطوات استعلام الموظف عن موقفه على قاعدة تحديث بيانات المنتدبين

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للموظف المنتدب خدمة الاستعلام عن موقفه على قاعدة تحديث بيانات المنتدبين بالجهاز الإداري بالدولة على الرابط هنا وذلك بعد إعلان الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٠٤٤ لسنة ٢٠٢٣ بنقل عدد ١٣٠٢ موظف وعامل من جهات عملهم الأصلية للعمل بالجهات المنتدبين إليها.

خطوات الاستعلام عن عملية النقل للمنتدبين

ولخطوات الاستعلام عن عملية النقل للمنتدببن يمكن اتباع الخطوات التالية _

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_ الدخول علي الرابط التالي من هنا

_كتابة بيانات الرقم القومى خلال الخانات المخصصة لذلك.



_كتابة جميع البيانات الخاصة بالموظف ومحل سكنه، وبيان حالة وظيفية.



_كتابة تاريخ بدء الندب بعد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016



_كتابة الإجرءات التي اتخذت بشأن نقلهم -إن وجدت.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإخطار الجهات المنقول منها وإليها.

تسجيل بيانات المنتدبين

ولفت إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يواصل دراسة عدد آخر من الطلبات التي سجلها المنتدبون على الرابط سالف الذكر، والذي أنشأه لتسجيل بيانات المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، حتى يتمكن من إعمال شئونه ودراسة نقل من مر على انتدابه 4 سنوات إلى الوحدة المنتدب إليها، وتوافرت رغبة الموظف في النقل.

من الجدير بالذكر أن التعديل الأخير لقانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يخول له دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز، وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها.