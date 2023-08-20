الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

تعريف الإنترنت وفوائده عنوان ندوة بشعبة البيئة بمركز شباب ميت سويد في الدقهلية

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

نظمت شعبة المناخ والبيئة بمركز شباب ميت سويد التابع لإدارة شباب بني عبيد في محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، ندوة عن الإنترنت وفوائده للطلائع أعضاء شعبة البيئة بمركز شباب ميت سويد، إحدى تدريبات شعبة البيئة ضمن الشعب التجريبية التخصصية للعام 2024/2023.

حضر الندوة محمد زكي مدير إدارة شباب بني عبيد، وغادة عبد الخالق رئيس قسم تنمية النشء بإدارة شباب بني عبيد، وعبد الفتاح سلامة رئيس قسم الرياضة بالإدارة، ومحمد شحاتة المدير التنفيذي بالمركز، والهيكل التنفيذي بمركز الشباب، والمحاضرة آية محمود.

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وعرفت آية محمود الإنترنت على أنه شبكة من التبادلات العالمية التي تشتمل على الشبكات الخاصة والعامة والتجارية والحكومية، والتي تتصل عبر تقنيات لاسلكية وألياف ضوئية وأنها شبكة اتصال عالمية تستخدم لنقل البيانات عبر أنواع متعددة.

كما ناقشت فوائد الانترنت مع الطلائع من حيث التواصل ونقل ونشر المعلومات، وفوائده في توفير معلومات الاتصال والعناوين والخرائط، وكيف أنه يساهم في زيادة ترفيه وتسلية الأفراد، وذلك لأنه يمكن لعب أنواع متعددة من الألعاب من خلال شبكة الإنترنت.

وفى نفس السياق تحدثت المدربة، عن كيفية تعزيز الإنترنت لعملية التسوق من خلال كونه وسيلة سهلة ومريحة للتسوق عبر مواقع الويب المختلفة، ويساهم الإنترنت أيضًا في تمويل المشروعات والأفكار الكبيرة، لأنه يمكن عرض هذه المشاريع إلى جمهور أوسع عبر الإنترنت.

يأتي تنفيذ الندوة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة،  وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وعماد المرشدي القائم بعمل مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، ومحمد ذكي مدير إدارة شباب بني عبيد، وميادة سويلم مسئول ومتابع شعبة البيئة بالمديرية.

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