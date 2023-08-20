الأحد 20 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

سامح حسين: الفن يساهم في تعافي ضحايا المخدرات وأسرهم (فيديو)

سامح حسين , فيتو
سامح حسين , فيتو

قال الفنان سامح حسين إن الفن له دور كبير في التوعية ضد إدمان المخدرات وله دور عظيم في تعافي ضحايا الإدمان وأسرهم، كما أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يسير في طريقه نحو الاهتمام بالمسرحيات التوعوية كأسلوب من أساليب العلاج والتوعية معًا لحماية الشباب وأسرهم. 

دور الفن في حماية الطلاب من الإدمان 

ومن جانبه قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إن "الصندوق يعمل على نشر الوعي ضد مخاطر الوقوع في إدمان المخدرات في أكثر من 6000 مدرسة موزعين في 27 محافظة وسيتم الصندوق بالتركيز علي طلاب الثانوية والاعدادية بصفتهم الأكثر عرضة للإقدام علي المخدرات". 

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البرنامج الوقائي لحماية  طلاب المدارس من تعاطي المخدرات

وفي السياق ذاته قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ستواصل التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتوعية الطلاب من المرحلة الإعدادية لحمايتهم من الوقوع في مخاطر المخدرات وبراثن الإدمان بصفتهم الفئة الأكثر عرضة للإقدام علي المخدرات والتأثر بأصدقائهم  . 

 

حماية طلاب المدارس من تناول المخدرات 

جاء ذلك خلال فاعليات إعلان نتائج البرنامج الوقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات، والذى تم تنفيذه كمرحلة أولى فى 6 آلاف  مدرسة على مستوى الجمهورية خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

حملة أنت أقوى من المخدرات 

وساهمت الحملة التي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق " أنت أقوى من المخدرات " في زيادة الطلب على العلاج من الإدمان 400% من خلال الخط الساخن " 16023” وشاهدها ما يقرب من "186  مليون مشاهد" بشكل تراكمي على مدار الـ 7 سنوات الماضية، كما أن الحملة أحدثت صدى أيضا على المستوى الدولي،حيث تم عرضها كأحد قصص النجاح فى المؤتمر الدولى لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بنيروبي 2017 وفينا 2020، ووصفتها وزارة الأمن العام فى الصين أحد أهم الحملات المؤثرة فى مجال الوقاية من المخدرات فى العقد الماضي وتم ترجمتها لخمس لغات وإذاعتها، كما اهتمت المحطات الإخبارية العالمية BBC – CNN ووكالة الأنباء الصينية بتغطية تلك الحملات، كما حصلت الحملات على المركز الثالث على المستوى الدولي فى مسابقة دبى للأعمال الإبداعية.

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أعراض الإدمان أماكن علاج الادمان في مصر الإدمان التعافى من الادمان الحملة القومية لمكافحة الإدمان الفنان سامح حسين

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