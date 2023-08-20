الأوقاف تعلن موعد الاختبار التحريري لمسابقة النابغين في علم الفرائض

نشرت وزارة الأوقاف موعد الاختبار التحريري المركزي للمتقدمين لمسابقة النابغين في علم الفرائض (المواريث) بمسجد النور بالعباسية، وذلك يوم الأربعاء الموافق: 30/ 8/ 2023م في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وقالت الأوقاف إنه لن يسمح بدخول الامتحان إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي مثبتًا بها الوظيفة وصورة المؤهل، وصورة المؤهل الأعلى (إن وُجد) مع الاطلاع على الأصل، وهم:



م الاسم المديرية

1. محمد إبراهيم أحمد رجب الإسكندرية

2. إبراهيم سعد بدوى السعداوي شويرب الإسكندرية

3. أحمد محمد شحاتة عبد الحفيظ الإسكندرية

4. مصعب نبيل إبراهيم الإسكندرية

5. سعيد منصور السعيد السعدني الإسكندرية

6. جمال ابو المكارم الفولي الإسكندرية

7. عبد الله سعيد محمد بيومي الإسكندرية

8. عبد الرحمن نبيل سليمان عبد الحميد الإسكندرية

9. أحمد فكرى صديق خليل أسوان

10. محمود إبراهيم على حسين أسوان

11. عرفه أبوالعلا حسين على أسوان

12. نفيسة مصطفى ضيف محمود أسوان

13. علي صديق أمير عمر الأقصر

14. كمال فخري بدري سالمان الأقصر

15. أبو الحسن محمد حامد أحمد الأقصر

16. محمود علي أحمد إبراهيم الأقصر

17. عبد الباسط عثمان محمد أحمد البحر الأحمر

18. عوض أحمد عوض محمد البحيرة

19. سعيد محمد إبراهيم محمد علام البحيرة

20. عبدالغني بدر أحمد عبدالغني البحيرة

21. عبدالمنعم هيبة عبدالمنعم سلامة بني سويف

22. رجب عبدالنبي رجب متولي بني سويف

23. محمد عيد أمين عبدالجواد بني سويف

24. حامد محمد أحمد محمد بني سويف

25. مصطفى محمود موسى علي بني سويف

26. حسن مصباح محمد العزوني جنوب سيناء

27. مصطفى عبدالمعطي سيد أحمد جنوب سيناء

28. أحمد السيد محمد محمد جنوب سيناء

29. أحمد الطبلاوي رجب ميهوب الجيزة

30. أحمد علي سالم متولي الجيزة

31. إسلام ماهر عبد الجيد شعبان الجيزة

32. سيد عبد الخالق عامر عمر الجيزة

33. أحمد محمد مصطفى درويش الجيزة

34. يوسف محمد محمد علي عثمان الجيزة

35. كاميليا محمد كامل إسماعيل الجيزة

36. عادل عبد الله السيد سليمان الجيزة

37. منال عبد المجيد محمود المسلاوي الجيزة

38. أحمد سعد أحمد علي سوهاج

39. صلاح منتصر سعد حسين سوهاج

40. سعيد فؤاد أبو المجد الضمراني سوهاج

41. عمر صبحي أبو عجوة على السويس

42. عمر أكرم البدوي أبو العنين السويس

43. صفوت محمد محمد خبير السويس

44. عبدالسلام عبدالفتاح محمد عفيفى الشرقية

45. محمد على على محمد الشرقية

46. عطية على محمد على الشرقية

47. أحمد عبدالرحمن محمد السيد الشرقية

48. حسين محمد بيومى على الشيخ الشرقية

49. مصطفى عصام الدين محمد مصطفى الشرقية

50. محمد علي أحمد علي الشرقية

51. محمد إبراهيم علي محمد الشرقية

52. حسن محمد فرحات أمين الشرقية

53. سعده إبراهيم مصطفى على الشرقية

54. بيومى عبدالمنعم بيومى محمد الشرقية

55. محمود محمد أحمد محمد الشرقية

56. محمد عابدين كامل الشرقية

57. أحمد حجازي محمد سالم الشرقية

58. أسعد إبراهيم أحمد سليمان الشرقية

59. أيمن يوسف عبد العزيز توني شمال سيناء

60. أشرف محمد جمعة إبراهيم تعيلب شمال سيناء

61. عبد الفتاح أحمد إسماعيل الكريمة شمال سيناء

62. أحمد فراج أحمد محمد شمال سيناء

63. أحمد زغلول محمد زغلول الغربية

64. رأفت عبد الستار سيد أحمد محمد الخطيب الغربية

65. رضا محمد ولى الدين عبد العاطي الغربية

66. حسن عبد العزيز حسن شريف الغربية

67. علياء صلاح إبراهيم الشلقامي الغربية

68. بدرى حسيني عبد العظيم حنفي الغربية

69. عبد المجيد إبراهيم عبد المجيد سالم الغربية

70. محمد عبد اللطيف محمد خضر الغربية

71. محمد أحمد إبراهيم البرل الغربية

72. عصام إبراهيم سيد أحمد مصطفى الغربية

73. محمد مبروك خليل خليل القاهرة

74. محمد حسن عبد العظيم حسن القاهرة

75. سعيد حامد مبروك أحمد القاهرة

76. حاتم أحمد محمد إسماعيل القاهرة

77. وحيد أبو العنين أبوالعينين محمد القاهرة

78. حمادة محمد عبدالمنعم العنتبلي القاهرة

79. سيد عطيفي رسلان صالح القاهرة

80. أحمد رضوان محمد وزيري القاهرة

81. أحمد عبد القادر محمد البهي القاهرة

82. رضوة إبراهيم محمد إبراهيم القاهرة

83. شاذلي مصطفى أحمد الطاهر القاهرة

84. أحمد عادل إبراهيم خميس القاهرة

85. عبد الرحمن رضا علي درويش القاهرة

86. محمد فتحي السيد محمد الشريف القاهرة

87. محمود محمد أحمد علي القاهرة

88. ميمي جمال شتا غانم القاهرة

89. هيثم أبو سريع حسن محمد القاهرة

90. عراقي فتح الله مسلم القاهرة

91. أحمد عبد المنعم علي الغنام القاهرة

92. أحمد صبحي محمد علي عياد القاهرة

93. أيمن فتحي عبد الحميد محمد القاهرة

94. حازم محمد حنفي عطا القاهرة

95. علي محمد إبراهيم إبراهيم القاهرة

96. مكاوي حسين محمد حسين مكاوي القاهرة

97. عبد الله محمد شلبي عبد الخالق القاهرة

98. حسن محمد عبد المعبود محمد القاهرة

99. رائد إبراهيم طه محمد قنا

100. علي إبراهيم حسين عبد الله قنا

101. محمد أحمد معتوق مهران قنا

102. السيد أحمد قطب الشال كفر الشيخ

103. السعيد محمد أبوالفتوح ابو شرابيه كفر الشيخ

104. إبراهيم إبراهيم مجاهد شليل كفر الشيخ

105. عطا الله السيد عطا الله محمد كفر الشيخ

106. السعيد السيد عبدالجواد الشربيني كفر الشيخ

107. مني سالم محمد السيد محمد سلام كفر الشيخ

108. محمد طاهر عبد الوارث عبد الرحمن مندور كفر الشيخ

109. إبراهيم عبد المؤمن خليل مجر كفر الشيخ

110. حسن عبد الله عبد المقصود أبو زهو دمياط

111. محمد حامد خلف محمود دمياط

112. ياسين نبيل عبد الله الأمير دمياط

113. طارق محمد العقادي حبيب دمياط

114. محمد ممدوح عبد الغني عثمان دمياط

115. خالد صلاح محمد العدل دمياط

116. شريف زين العابدين أحمد لاشين الدقهلية

117. إبراهيم عبد الله إبراهيم السمطى الدقهلية

118. على محمود على شهاب الدين الدقهلية

119. نجوى سليمان على محمد الدقهلية

120. قاسم أحمد الشحات رمضان الدقهلية

121. محمود محمود فرج الفيوم

122. سيد عيد محمد الفيوم

123. رفاعي عبد الحق محمد سيد الوادي

124. أحمد فاروق حسيني إبراهيم الإسماعيلية

125. أحمد حسني إبراهيم حسن الإسماعيلية

126. أمورة سالم السيد محمد الإسماعيلية

127. انتصار سليمان أحمد ولي الدين الإسماعيلية

128. أحمد محمد محمد أحمد الإسماعيلية

129. أحمد فتحي هشام خضر أسيوط

130. مصطفى أحمد محمد حسين أسيوط

131. عيد على خليفة أسيوط

132. أحمد على أحمد فراج أسيوط

133. مصطفى محمد عبدالصالحين أحمد المنيا

134. أحمد عبدالله رشوان المنيا

135. محمد عابدين يونس هني المنيا

136. صبري عبدالحميد علي قمصان المنيا

137. محمد عبدالناصر عبد الحي محمد المنيا

138. عاصم علاء الدين عبد العليم عثمان المنيا

139. أحمد شعراوي توفيق محمد المنيا

140. حمادة رجب محمد عبداللطيف المنيا

141. أحمد حسين أحمد محمد المنيا

142. أحمد محمد يوسف محمد القليوبية

143. محمد منصور عثمان عبدالرحمن القليوبية

144. محمد صلاح محرم أبو والي القليوبية

145. محمد مجدي غنيم عوض القليوبية

146. محمود عبدالعزيز محمود يوسف القليوبية

147. السعيد مصطفى يوسف خلف مطروح

148. المأمون أحمد عبدا لعاطى الصباغ مطروح

149. محمد رضا عبد الجيد محمد مطروح

150. عماد محمد محمد هيبة بور سعيد

151. محمد عوض محمد علي منصور بور سعيد

152. الحسيني عبد السلام أحمد سليمان بور سعيد

153. أحمد سعيد أبو اليزيد علي أبو زيد المنوفية

154. شريف درويش أبو الحسن بدوي المنوفية

155. محمد عبد الحميد كمال الدين بدر المنوفية

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