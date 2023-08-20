انطلاق الموسم الثقافي للهيئة العامة للأرصاد الجوية تحت عنوان المناخ والحياة

انطلقت فعاليات الموسم الثقافى السنوى الذي تنظمه الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعنوان "المناخ والحياة "، وذلك بمقر الهيئة تحت رعاية وزارة الطيران المدني خلال الفترة من 22 أغسطس الجاري وحتى 24 أكتوبر المقبل، والتي من المقرر انعقادها في يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

انطلاق الموسم الثقافي للهيئة العامة الأرصاد الجوية تحت عنوان "المناخ والحياة"

ويهدف الموسم الثقافي الى تحقيق التكامل والتنسيق الدائم مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المصرية، وكذلك مناقشة الموضوعات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على مختلف قطاعات الدولة فضلًا عن تحقيق المشاركة الفعالة مع مرافق الأرصاد الجوية في جميع الدول العربية.

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أهمية الأرصاد الجوية وزيادة درجة المعرفة والإلمام بالمفاهيم الأساسية لعلوم الطقس

من جانبه أشار الملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن انطلاق الموسم الثقافي يأتي في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بضرورة الاهتمام بنشر الوعي الثقافي بأهمية الأرصاد الجوية وزيادة درجة المعرفة والإلمام بالمفاهيم الأساسية لعلوم الطقس والمناخ وقضية تداعيات التغيرات المناخية خاصة في ظل ما يشهده العالم حاليًا من أحداث أثرت على حياة الأفراد والمنشآت في مختلف مجالات العمل.

وأضاف طاحون أن التوعية بعلوم الأرصاد الجوية ستسهم في التعرف على الأساسيات التي يحتاجها الأفراد من أجل تعزيز القدرات والمهارات اللازمة لمواجهة تلك التغيرات ومجابهتها بشكل فعال من خلال محاضرات علمية وندوات ثقافية بسيطة ومتخصصة تقام بمقر الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالإضافة إلى إتاحة إمكانية الحضور إلكترونيا بشكل افتراضي من خلال التسجيل على الرابط الآتي

https://forms.gle/KDMZD2hbANwqJkA9A:

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