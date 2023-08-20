بالأسماء، موعد دخول الاختبار الشفوي لمسابقة الإدارة الإشرافية

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من المتقدمين لمسابقة الإدارة الإشرافية (مدير إدارة – مفتش دعوة)، وذلك بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

موعد الاختبار الشفوي لمسابقة الإدارة الإشرافية

وأكدت الأوقاف أنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار إفادة معتمدة بتاريخ حديث من المديرية بانطباق شروط المسابقة على المتقدم , وصورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل، وصورة شخصية حديثة، علي النحو التالي:



م الاسم المديرية

1. حسن صبحي عبد المطلب أحمد شمال سيناء

2. عبده سيد عبد العال حسن الوادي الجديد

3. عاصم محمد أمين عبد الرحيم سوهاج

4. صبحي حامد عبد الفتاح أبو زامل كفر الشيخ

5. منتصف محمود عبد المهيمن عبد اللطيف القاهرة

6. طه عبد المعتمد مهني خلاف أسيوط

7. محمد عبد النبي محمود عبد النبي سوهاج

8. أشرف شحاتة عطوة بدوي الاسماعيلية

9. فؤاد ناجى موسى اسماعيل كفر الشيخ

10. أشرف خميس إبراهيم سماحي طعيمة البحيرة

11. ماهر محمود إبراهيم أبو عيشه كفر الشيخ

12. عبد الله عطيه حسن عبد الله الشرقية

13. عماد محمود عبد المنعم عبد الله الفيوم

14. محمد عبد المنعم سيد توفيق أسوان

15. محمد السيد أحمد محمد الأقصر

16. حامد محمد محمد السيد الفقي الدقهلية

17. سعيد عبيد حسن سيد أحمد درويش الاسماعيلية

18. سيد محمود جاد الرب محمد الأقصر

19. همام عبد العاطي على عبد اللطيف الغربية

20. محمد علي السيد عيسى كفر الشيخ

21. عمر يوسف عمر صابر المنيا

22. محمد أحمد شحاتة حبيب البحيرة

23. قابيل حامد قابيل السيد يوسف الدقهلية

24. وليد إبراهيم فرج محمد الشرقية

25. علي محمود علي سليمان القاهرة

26. أحمد مخلوف محمد حسين المنيا

27. عبد الرحيم محمد أحمد إبراهيم الأقصر

28. عبد الله محمود عبد الله سيف المنيا

29. سعيد عاشور عبد الصمد أحمد الجيزة

30. محمود عبد الباقي عبد الرحمن محمد القاهرة

31. خالد على عبد القوى ناجى المنوفية

32. محمد عبد العزيز خضري أحمد الأقصر

33. على عبد الله السيد عبد النبي الفيوم

34. مدين سليم عبد العال سليم أسيوط

35. محمد فتحي حجاج سيد المنيا

36. محمد فتحي عزت توفيق دمياط

37. علي خالد علي أحمد سحلول شمال سيناء

38. محمد محمود محمد الفرماوي المنوفية

39. على محمد هاشم علي المنيا

40. أحمد السيد محمد محمد جنوب سيناء

41. أشرف محمد إسماعيل محمد الدقهلية

42. محمد إبراهيم السيد محمد الدقهلية

43. عبد الباسط محمد سيد أحمد فوده الغربية

44. جمال أحمد عبد العال موسي الفيوم

45. ممدوح كمال راغب المرسى الاشقر المنوفية

46. حازم طه سيد أحمد مهران أسيوط



اليوم: الخميس الموافق: 24 / 8 / 2023 م.

فيسبوك تويتر طباعة

م الاسم المديرية

1. أحمد رفاعي عثمان السيد قنا

2. عادل عبد الباري عبد المنعم أحمد الدقهلية

3. جمعة الشبراوي أحمد الشربيني حزة دمياط

4. كمال عبد الله مصطفى كمال الشرقية

5. رأفت عبد النبي حسنين شعبان المنوفية

6. النبوي محمد النبوي محمد الشرقاوي الغربية

7. عبد الحميد أحمد قطب متولي القاهرة

8. أيمن محمد بسيوني عبد الرحمن كفر الشيخ

9. عادل طه أمين بكري الشرقية

10. علاء الدين سليمان عمر القاهرة

11. حسن محمد أمين محمد أسوان

12. ذكي قاسم محفوظ محمد سوهاج

13. نور الدين إبراهيم علي نصر سوهاج

14. محمود رمضان أحمد محمود البحر الأحمر

15. عبد العاطي السيد العربي أحمد يوسف القليوبية

16. منصور ابو الحمد أحمد حسن مرسى مطروح

17. محمود عبد الكريم أحمد حسين الأقصر

18. عبد العظيم عبد المعبود إبراهيم عبد النبي الاسماعيلية

19. السيد فتحي مدكور حسانين القاهرة

20. علي عثمان حسن حسن المنيا

21. محمد جمعة مصطفى محمد أسيوط

22. عماد حسن أحمد عماد سوهاج

23. عبد العزيز حسن عبد العزيز محمد الشرقية

24. محمود إبراهيم على حسين أسوان

25. محمد صبري حسيني شحاته الشرقية

26. صبري عبد الستار عبد الحكيم أحمد الأقصر

27. شرقاوي البدري حافظ أحمد سوهاج

28. سيد أحمد عبد الواحد سيد أحمد عبد الواحد الغربية

29. أحمد فتحي فرحات شريف كفر الشيخ

30. محمد جمعة عبد الفتاح إبراهيم هارون البحيرة

31. شريف أبو الوفا محمود بهنساوي سوهاج

32. إبراهيم محمد إسماعيل الدش الغربية

33. مصطفى أحمد مصطفى أحمد أسوان

34. محمود محمد عبد السلام مهدى سالم الشرقية

35. بكير أبو الحجاج حسب الله أحمد الأقصر

36. حسن عبد المحسن حسن إسماعيل سوهاج

37. على عبد الرحمن علي محمد محمد الشرقية

38. محمد أحمد فتوح مصباح كفر الشيخ

39. أحمد جمعه على بدوى الأقصر

40. حامد أبو الروس أحمد سليمان أسوان

41. أحمد السيد أحمد صالح الشرقية

42. عادل عبد المجيد إبراهيم رضوان الغربية

43. أمير محمد أحمد كبير الإسماعيلية

44. عيد محمود محمد حميدة البحيرة

45. باسم محمود علي صالح دمياط

46. محمود أحمد محمد فرج سوهاج

فيسبوك تويتر طباعة

اليوم: السبت الموافق: 26 / 8 / 2023 م.

فيسبوك تويتر طباعة

م الاسم المديرية

1. عبد الرحمن محمد بسيونى العريان كفر الشيخ

2. محمد زغلول محمد عبد المعبود المنيا

3. عبد الله موسى عبد النبي موسى أسوان

4. محمد علي محمد حبيب الدقهلية

5. امين عبد الحميد السعدى أحمد الأقصر

6. علاء متولي محمد عبد الله حسن الشرقية

7. أحمد حجاج سيد رشوان المنيا

8. عبد الله حسين محمد قناوي أسوان

9. أحمد سعد أحمد علي سوهاج

10. محمود عبد التواب محمد عبد الصادق الفيوم

11. مصطفى عثمان مصطفي عثمان الوادي الجديد

12. محمد ربيع محمد أحمد أسوان

13. محمد جمال أحمد راشد دمياط

14. ياسين نبيل عبد الله الأمير دمياط

15. رمضان عبد الله مصطفي كمال الشرقية

16. رمضان عبد الحارث عطيتو عطيتو الأقصر

17. عبد الله أبو القاسم أحمد الملقب بدري حجاجي الأقصر

18. عبد البديع سالم إسماعيل محمد عامر البحيرة

19. جمال الدين برعي عبد السميع فرج حسن سوهاج

20. محمود سيدهم إبراهيم عطا أسيوط

21. فراج حساني محمد أحمد الأقصر

22. جمعة رشاد مصطفى جمعة الدقهلية

23. حسن مهدي علي عبد الرحيم أبو الدهب سوهاج

24. مصطفى موسى علي محمد أسوان

25. محمد محمود مصطفي أحمد الأقصر

26. عماد خضر حسن محمد جنوب سيناء

27. محمود عبده إبراهيم جمعه الجيزة

28. عبد الله محمد عبد العال عبد العال الشرقية

29. عثمان عبد المنعم ربيع حسانين قنا

30. عبد الجواد رضا منصور المسيري كفر الشيخ

31. علي محمد سيد محمد أسيوط

32. يحى عبد الخالق على عبد الله الأقصر

33. وائل محمد عبد العظيم أحمد سوهاج

34. خالد علي السيد سليمان نصر الشرقية

35. محمود محمد صلاح عبد الفتاح عبد العال أسوان

36. وليد محمد عبد الرحيم محمد سوهاج

37. خالد محمد عمر أحمد سوهاج

38. أمين محمد سليمان عبد العال الشرقية

39. سامى محمد عبد الجواد الهنداوي الغربية

40. وليد محمد عبد الله أحمد كفر الشيخ

41. محمود عبد الغفار محمد عبد الهادي المنوفية

42. علي عبد الرازق علي المليجي القليوبية

43. محمود أحمد مصطفى عوض قنا

44. أحمد مصطفى حسين محمد أسيوط

45. سمير محمد محمود عبد الجليل الأقصر

46. محمود محمد محمد كشك دمياط



اليوم: الأحد الموافق: 27 / 8 / 2023 م.

فيسبوك تويتر طباعة

م الاسم المديرية

1. محمد مصطفى رجب عطا الله كفر الشيخ

2. محمد حسن محمد حسين الاسكندرية

3. الوليد عزت عبد الرحيم عبد الجابر أسيوط

4. علي محمد علي خضر البحيرة

5. محمود أحمد محمد رفاعي قنا

6. بسام عبد الواحد عبد الحليم على حسن كفر الشيخ

7. محمد متولي حسن سالم كفر الشيخ

8. محمد عبد العزيز عيسى عبد القادر أسوان

9. محمد إبراهيم محمد أحمد الأقصر

10. مصطفى طلبه موسى إبراهيم كفر الشيخ

11. مصطفى عبد الرازق ربيعى سالم أسوان

12. تقادم عبد الباقي مصطفي سليم الأقصر

13. أحمد المهدى محمد عبد المجيد الدقهلية

14. محمد صابر علي إبراهيم سوهاج

15. عبد السلام صالح حماده عطيفي قنا

16. محمد علي محمد عبد اللطيف قنا

17. محمد عبد العال سعيد إبراهيم قنا

18. يونس عبد العاطي طلب خليل قنا

19. محمد شحات امير إبراهيم أسوان

20. محمد رشاد فؤاد محمد أسيوط

21. أيمن عبد الهادي إبراهيم البسطويسي الدقهلية

22. مصطفى عبد الفراج أحمد محمود الأقصر

23. محمد محمد هريدى عبد الجواد سوهاج

24. رأفت عبد الرحمن محمد المصري الأقصر

25. محمد مصطفى أحمد سعد الأقصر

26. طه جلال فتحي سيد أسيوط

27. فهمي حلمي عبد الخالق مرسى البحيرة

28. خالد محمود جاد الحق سوهاج

29. على سعد عبد الوهاب صالح كفر الشيخ

30. محمد عبد الفتاح عبد الغنى عبد الفتاح الدقهلية

31. جمال إبراهيم محمد عبد اللطيف سوهاج

32. قنديل عبد العزيز إبراهيم علي الشرقية

33. منتصر عنتر حسن عبد الموجود محمد المنيا

34. محمد محمد عباده المرسى الدقهلية

35. أحمد محمد جمال خليل القليوبية

36. يوسف عبد الرازق جمعة أحمد قنا

37. أحمد عبد العال صالح تخيت أسيوط

38. عبد الباقي عبد السميع عبد الباقي يوسف الدقهلية

39. أحمد حلمي محمد فرحات دمياط

40. بهيج صالح عبد الوهاب عليمي كفر الشيخ

41. مصطفي عبد الواحد أحمد إسماعيل كفر الشيخ

42. حامد جمال حامد محمود الدقهلية

43. علي حسين توفيق حسب سوهاج

44. حسام عبد العليم محمد سليم سوهاج

45. خالد محمد عطية إسماعيل الشرقية

46. حافظ جلال حافظ إبراهيم مصطفى كفر الشيخ

خالد محمد عطية إسماعيل الشرقية

46. حافظ جلال حافظ إبراهيم مصطفى كفر الشيخ

Advertisements