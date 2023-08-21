الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

طالبة بفنون جميلة المنيا تصمم تمثالًا للفنان محمود حميدة (صور)

الطالبة حبيبة علي،
الطالبة حبيبة علي، تجسد تمثالًا لـ محمود حميدة

صممت الطالبة حبيبة علي عبد الحسيب، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، تمثالا منحوتا لـ الفنان محمود حميدة، والذي شهد تفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

الطالبة حبيبة علي، تجسد تمثالًا لـ محمود حميدة 

الطالبة العشرينية، عقبت في تصريحات خاصة لـ فيتو، لم أتوقع هذا التفاعل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر عقب نشر صور تمثال الفنان محمود حميدة، ذلك الفنان القدير الذي يُعد قيمة فنية كبيرة في الوسط الفني.

Advertisements

الطالبة حبيبة علي، تجسد تمثالًا لـ محمود حميدة 

وتابعت: حاولت جاهدة تجسيد الفنان محمود حميدة لإعجابي بأعماله الفنية ومدى التأثير الكبير في السينما المصرية.

وعلقت الطالبة بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، حول الخامات المستخدمة في التمثال قائلة: استخدمت في التمثال بداية النحت كانت بخامة الطين الاسوانلي ثم أعمال الصب لاستخراج نسخة دائمة من خامة البوليستر.

الطالبة حبيبة علي، تجسد تمثالًا لـ محمود حميدة 

وأنهت تصريحاتها لـ فيتو قائلة: أن هذه هي البداية لما هو قادم في نحت المشاهير، وحاليًا بيتم التواصل مع الفنان لترتيب مقابلة ليأخذ مني التمثال.

الطالبة حبيبة علي، تجسد تمثالًا لـ محمود حميدة 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة المنيا كليات جامعة المنيا رغبات الثانوية العامة 2023 معلومات حول جامعة المنيا تخصصات داخل جامعة المنيا أحمد علم الدين أخبار جامعة المنيا اخر أخبار جامعة المنيا رئيس جامعة المنيا

مواد متعلقة

إيقاف تحويل عقار من سكني إلى تجاري بمدينة ملوي بالمنيا

زراعة أشجار زينة ومثمرة بمراكز المنيا

الدكتور الحلاق، قصة كفاح من صالون الحلاقة لـ كلية الطب البيطري بالمنيا (فيديو وصور)

إحلال وتجديد كوبرى تل العمارنة الغربى بديرمواس بالمنيا

المكتبة المتنقلة تجوب قرى حياة كريمة بالمنيا (صور)

استرداد 40 فدانا بالظهير الصحراوى وإزالة 84 حالة تعد بالمنيا

تحرير 129 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية فى 4 مراكز بالمنيا

مات صعقًا بالكهرباء، مصرع شاب حاول إنقاذ طفل بالمنيا

الأكثر قراءة

عدد سنوات الدراسة بكلية الطب في الجامعات المصرية بعد التعديلات الجديدة

موعد انتخابات الزمالك بعد بيان وزارة الرياضة بتشكيل لجنة ثلاثية لإدارة النادي

اتصال هاتفي كلمة السر في اقتراب سوزا من الأهلي

مصرع وإصابة شخصين بحادث اصطدام سيارة مواد بترولية بأخرى نقل ثقيل بالطريق الصحراوي (صور)

تنسيق الجامعات 2023، رابط وخطوات الحصول على نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات

أسعار الدواجن والبيض اليوم، كيلو الفراخ البيضاء يسجل هذا السعر في الأسواق

بيان هام من وزارة الشباب والرياضة بشأن نادى الزمالك

انتقادات واسعة لرئيس الاتحاد بعد تقبيل نجمة إسبانيا عقب الفوز بمونديال السيدات (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

تبدأ من 75 جنيها، أسعار الأحذية المدرسية بمحلات وسط القاهرة (فيديو وصور)

تعرف على أسعار الزي المدرسي للعام الدراسي الجديد

أنثى باندا تحتضن صغيرها بعد علاجه (فيديو)

"لوسي السفاحة" تصدم أهالي ضحاياها من جديد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الإثنين 21-8-2023 ببداية التعاملات

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 21-8-2023 في بداية التعاملات

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 21-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

تراخيص السيارات الكهربائية في مصر خلال يوليو 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية ترميم البيت في المنام وعلاقتها بأموال كثيرة ورزق واسع قريبا

من هم أصحاب الفروض في المواريث؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية