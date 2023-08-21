طالبة بفنون جميلة المنيا تصمم تمثالًا للفنان محمود حميدة (صور)

صممت الطالبة حبيبة علي عبد الحسيب، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، تمثالا منحوتا لـ الفنان محمود حميدة، والذي شهد تفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

الطالبة حبيبة علي، تجسد تمثالًا لـ محمود حميدة

الطالبة العشرينية، عقبت في تصريحات خاصة لـ فيتو، لم أتوقع هذا التفاعل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر عقب نشر صور تمثال الفنان محمود حميدة، ذلك الفنان القدير الذي يُعد قيمة فنية كبيرة في الوسط الفني.

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الطالبة حبيبة علي، تجسد تمثالًا لـ محمود حميدة

وتابعت: حاولت جاهدة تجسيد الفنان محمود حميدة لإعجابي بأعماله الفنية ومدى التأثير الكبير في السينما المصرية.

وعلقت الطالبة بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، حول الخامات المستخدمة في التمثال قائلة: استخدمت في التمثال بداية النحت كانت بخامة الطين الاسوانلي ثم أعمال الصب لاستخراج نسخة دائمة من خامة البوليستر.

الطالبة حبيبة علي، تجسد تمثالًا لـ محمود حميدة

وأنهت تصريحاتها لـ فيتو قائلة: أن هذه هي البداية لما هو قادم في نحت المشاهير، وحاليًا بيتم التواصل مع الفنان لترتيب مقابلة ليأخذ مني التمثال.

الطالبة حبيبة علي، تجسد تمثالًا لـ محمود حميدة