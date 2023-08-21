سعر آيفون 13 برو max في مصر

سعر آيفون 13 برو max، يبحث الكثير من المستخدمين عبر محركات البحث في مصر عن مواصفات وسعر أيفون 13 برو max ولذلك نقدم خلال السطور التالية مواصفات وسعر هاتف آيفون 13 برو max.

مواصفات هاتف آيفون

تأتي شاشة هاتف آبل آيفون 13 برو max بمساحة 6.7 إنش داعمة للـ 120 هرتز الشاشة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة 1284×2778 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 458 بكسل لكل إنش مع دعم أبعاد العرض بنسبة 19.5:9 بالإضافة لوجود طبقة مقاومة للتبصيم والزيوت على شاشة الهاتف من نوع oleophobic coating مع زجاج مقاوم للخدش بالإضافة لدعم لخاصية الـ HDR10 ويبلغ سطوع الشاشة تحت الشمس 1000 شمعة.

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كما يأتي الهاتف بمعالج A15 Bionic بتكنولوجيا الـ 5 نانو مع معالج رسومي من نوع Apple GPU 5 Core بخمسة أنوية كما يأتي الهاتف بأبعاد 160.8×78.1×7.7 ملم مع وزن 240 جرام ويدعم الـ NFC.

كما يدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع Nano Sim وeSIM ويدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G.

وياتى الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت والإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت والإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت والإصدار الرابع يأتي بذاكرة صلبة بسعة 1 تيرا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت ولا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية.

أما الكاميرات فالكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 أما الكاميرا الثانية فتأتي بدقة SL 3D وهي الخاصة بالعزل اما الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.5 وهي الكاميرا الأساسية وتدعم مستشعر جديد لتصوير أفضل تطلق عليه الـ IBIS مع دعم التثبيت الميكانيكي أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.8 وهي الخاصة بالزوم الحقيقي 3X وتدعم المثبت البصري الـ OIS لتثبت أفضل بالأخص أثناء تصوير الفيديوهات أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة TOF 3D لعمل العزل والبورتريه بالإضافة لدعم الهاتف إلى فلاش ثنائي من نوع ليد فلاش وأعلنت الشركة أن غطاء عدسة الكاميرات يأتي من غطاء عدسة من الكريستال الياقوتي.

وبالنسبة لتصوير الفيديوهات فهى جودة الـ 4K بدقة 2160 بمعدل التقاط 24 و25 و30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 24 و25 و30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما تدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ Slow Motion حيث يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 120 و240 إطارًا في الثانية.

أما البطارية فتدعم الشحن السريع بقوة 20 واط والشحن اللاسلكي الـ MagSafe بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي مع شواحن الـ Qi العادية بقوة 7.5 واط.

سعر هاتف آيفون

وبالنسبة لسعر الهاتف هاتف آيفون 13 برو ماكس يأتي للنسخة 128 جيجا بسعر 42 ألف جنيه وللنسخة 256 جيجا بسعر حوالي 45 ألف جنيه.