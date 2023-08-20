مواصفات هاتف أوبو OPPO A78 بعد اطلاقه رسميا

أطلقت أوبو رسميا هاتف OPPO A78، والذى يأتى بشاشة FHD+ AMOLED، وسماعتين ستريو، وبطارية 5000 ملي أمبير وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف أوبو الجديد.

مواصفات هاتف أوبو

يأتى هاتف أوبو الجديد مزودا بنظام تشغيل مع تصميم Ultra-Slim Retro Design لجسم الهاتف وتصميم Diamond Matrix مع تكنولوجيا الشحن فائقة السرعة SUPERVOOCTM Flash Charge، حيث يُمكن شحن البطارية بنسبة 100% خلال حوالي 44 دقيقة وعندما يتم شحن البطارية بكامل سعتها، يُمكن أن تستمر البطارية في العمل لمدة 27.4 يوم (flight mode) أو 16.37 ساعة من مشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب.

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كما يأتى الهاتف مزودا بتقنية Battery Health Engine والتي تزيد من عمر البطارية لأكثر من 1600 شحنة للبطارية، مما يدعم البطارية للعمل لأكثر من أربعة أعوام بجانب تقنية Optimized All-Day Charging الذكية التي تتعلم عادات الشحن اليومية الخاصة بكل مستخدم وتعدل من سرعة الشحن وفقًا لذلك كما تعمل تقنية Optimized All-Day Charging أوتوماتيكيًا على إيقاف الشحن عندما تصل البطارية إلى 80% من كامل سعتها، وبعد ذلك تعاود الشحن مرة أخرى لتصل إلى 100% في الوقت المناسب ويخفض هذا من الشحن المستمر للبطارية كما يأتى الهاتف مزودا بتكنولوجيا 5-Layer Charging Protection والتي تقدم الأمان في مختلف عمليات شحن البطارية.

ويعد الهاتف أول هاتف من فئة A مزود بشاشة FHD+ AMOLED، بحجم 6.4 بوصة معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، هذا بالإضافة إلى معدل أخذ عينات اللمس أو تردد اللمس بقوة 180 هرتز ويصل سطوع الشاشة إلى الي 600 شمعة وتساعد الإضاءة الخلفية الذكية القابلة للتأقلم للحد من إجهاد العينين الناتج عن المشاهدة المستمرة لفترات طويلة كماتحتوي الشاشة أيضًا على مستشعر بصمة الأصابع المدمج في الشاشة.

وياتى الهاتف مع سماعتين ستريو بالإضافة إلى Real HD Sound 3.0، كما تساعد تقنية Ultra Volume Mode على تقوية صوت الهاتف بنسبة تصل إلى 200%، وعند إجراء المُكالمات، يُمكن زيادة الصوت في سماعة الأذن لتصل إلى 3dB بدون التأثير على جودة الصوت.

أما بالنسبة للكاميرا، فالهاتف الجديد A78 مزود بنظام تصوير يتضمن كاميرا رئيسية بقوة 50 ميجا بكسل، مع تقنية Dual-View Video تصوير الفيديوهات من كلا الكامرتين الأمامية والخلفية في نفس الوقت، وبعد ذلك يجمع اللقطات في إطار واحد.

والهاتف مزود بمعالج Snapdragon 680 Mobile Platform، وتبلغ ذاكرة الوصول العشوائي للهاتف أو الرام 8 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة للقراءة فقط أو "روم" بسعة 128 أو 256 جيجابايت، بجانب 1 تيرابايت من السعة التخزينية الإضافية من خلال شريحة الإس دي مع تكنولوجيا RAM Expansion ، والتي يُمكن أن تحول المساحة الخالية في ذاكرة القراءة فقط أو "روم" إلى 8 جيجابايت كحد أقصى تُستخدم كذاكرة الوصول العشوائي للهاتف أو الرام.

أما على مستوى النظام، يستخدم محرك Dynamic Computing Engine الذي طورته OPPO تكنولوجيات الحوسبة المتوازية لزيادة السرعة وثبات الأداء للهاتف ويُمكن للمحرك في الهاتف، زيادة سرعة فتح التطبيقات بنسبة 1.42%، وتساعد هذه التكنولوجيا كذلك في تشغيل 19 تطبيق في الخلفية في نفس الوقت بدون أي تأخر في الاستجابة.

والهاتف متوافر بلونين هما الأخضر والأسود،مع تصميم Ultra-Slim Retro ويمنح إطار متوسط الزاوية اليمنى 2.5D و يبلغ سُمكه 7.93 مليمتر ووزنه 180 جرام والهاتف حاصل كذلك على تصنيف IP54 في مقاومة المياه.

نظام تشغيل ColorOS 13.1

وزود هاتف أوبو بنظام تشغيل ColorOS 13.1 وأحد أهم التقنيات التي تم تحديثها في نظام ColorOS هي Screen Translate والتي تستفيد من ترجمة جوجل لترجمة كل المحتوى الموجود على شاشة الهاتف بمجرد ضغطة على الشريط الجانبي وبدعم من الترجمة الذكية ما بين 105 لغة، يُمكن استخدام Screen Translate لترجمة النصوص القائمة على الصور، وهناك كذلك تقنية Auto Pixelate التي يُمكنها أوتوماتيكيًا التعرف على المعلومات الحساسة وإخفائها مثل صورة البروفايل والأسماء في اللقطات المأخوذة من الشاشة أثناء الدردشة من خلال ضغطة واحدة كما يحتوي نظام تشغيل ColorOS 13 على أحدث نسخة من تقنية Private Safe والتي حدثت طبقًا لمعيار التعمية المتقدم أو Advanced Encryption Standard لضمان تشفير الملفات الخصوصية وحفظها في مكان خاص وزود الهاتف كذلك بخاصية 5-Grade Access Control التي تسمح للمستخدمين بالتحكم الكامل في من يستطيع رؤية بياناتهم ومتى يُمكن أن يحدث ذلك.