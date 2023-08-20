الأحد 20 أغسطس 2023
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اقتصاد

مصلحة الجمارك تستقبل وفدا رفيعا من السفارة النمساوية بالقاهرة

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

 استقبل أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، وفدا رفيعا من السفارة النمساوية بالقاهرة.

وضم الوفد كل من جورج كرين، المستشار التجاري لسفارة النمسا، وهبة رفعت المدير التجارى، مايكل بفايفر مساعد المستشار التجارى

وناقش الاجتماع  التسهيلات المقدمة من المصلحة لمجتمع الأعمال من  المصدرين بدولة النمسا، وايضا الرد على استفسارات الوفد الخاصة بالفاتورة الالكترونية ومتطلبات التكامل مع منظومة نافذة ومعرفة كافة الإجراءات الجمركية للعمل على سرعة الإفراج الجمركي عن الرسائل النمساوية الواردة إلى جمهورية مصر العربية.
 

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الجمارك تستقبل وفد رفيع من السفارة النمساوية

وأوضح جورج كرين، المستشار التجاري لسفارة النمسا، انه قد وجد كل الإجابات للاستفسارات التي تشغل المجتمع التجاري بالنمسا وأنه وجد أيضا النصح لتعظيم التبادل التجاري بين البلدين.
 

وجدير بالذكر أن الصادرات النمساوية ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2023 حيث بلغت 68 مليون يورو - زيادة 18٪ مقارنة بعام 2022.

وفى نهاية اللقاء أعرب الوفد عن سعادته بالزيارة، وأن مصلحة الجمارك تظهر التعاون الدائم لتقديم الدعم الكامل لمجتمع رجال الأعمال.

جاء ذلك في إطار حرص مصلحة الجمارك على إزالة كافة المعوقات التي تعوق حركة التجارة أمام مجتمع الأعمال ولتيسير حركة التجارة الخارجية

وتقوم مئات الشركات النمساوية بتصدير السلع والخدمات إلى مصر وتشارك فى مشاريع مختلفة فى جميع أنحاء البلاد، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والنمسا 375 مليون يورو.

 

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