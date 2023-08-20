شهادة مجري التحريات في اتهام أب بقتل طفلته بسبب تبولها اللا إرادي (صور)

كشف مجري التحريات خلال شهادته في تحقيقات محاكمة المتهم بقتل طفلته في البدرشين بسبب تبولها اللا إرادي، أنه بورود بلاغ من مستشفى الهرم بوصول المجني عليها تعاني من تدهور شديد بدرجة الوعي، مع اثار كدمات حول العينين وبصحبة جدها فانتقل الى المستشفى الفحص البلاغ والتحري وجمع المعلومات عن الواقعة فأبصر الطفلة المجني عليها في حالة خطرة وفاقدة تمام للوعي وبها آثار حروق شديدة بكافة أنحاء جسدها وبها كدمات شديدة.

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وأضاف بإجراء تحرياته حول الواقعة توصل الى كون الطفلة المجني عليها هي نجلة المتهم وأن المتهم تعدي علي المجني عليها الطفلة بسبب قضاء حاجتها على نفسها وفراشها وبأنحاء المسكن أكثر من مرة، فحاول المتهم تهذيب سلوكها عن طريق التعدي عليها وتطور الأمر بقيامه بحرق جسدها بأماكن مختلفة لحثها على قضاء حاجتها بالمكان المخصص لذلك.

واستكمل: وبتاريخ الواقعة عاد المتهم لمسكنه فأبصر تلفيات ببعض المنقولات الصغيرة بالمسكن نتيجة لهو المجني عليها به علاوة على قضاء حاجتها علي نفسها وفراشها فعنفها وتعدي عليها بالضرب بيديه وقام بحرقها بأنحاء جسدها لعدم تكرار ذلك الأمر، ثم اصطحابها للاستحمام وغاب لبرهة ثم عاد فابصرها قد تبرزت علي ارضية وانحاء دورة المياه فتعدي عليها بالضرب بإن وجه لها عدة ضربات بيديه وامسك بها وصدمها بالأرض والحائط فاصطدمت رأسها بتلك الأجسام الصلبة وعلى أثر تكرار المجني عليها لذات التصرف في ذات الوقت مرة اخرى تعدي عليها المتهم بأن صفعها بيديه وامسكها من رأسها ودفعها بحوض الاستحمام فاصطدمت مقدمة رأسها به فغابت عن الوعي حتي عادت زوجته للمسكن محاولة اسعافها واصطحبتها رفقة جد الطفلى للمستشفى إلا أنها فارقت الحياة بالمستشفى.

وتابع: وأشارت تحرياته إلي أن سبب وفاة المجني عليها هو تعدي المتهم عليها بالضرب الشديد المبرح وصدم رأسها بأجسام صلبة وحرقها بأماكن متفرقة من جسدها.

تفاصيل اتهام الأب بقتل طفلته بسبب التبول اللا إرادي

وتنظر محكمة الجيزة محاكمة المتهم محمد.ع بالتعدي على نجلته حتى الموت في دائرة قسم البدرشين بسبب تبولها اللا إرادي.

كشفت والدة الطفلة ضحية القتل على يد والدها بالبدرشين بسبب تبولها اللا إرادي في أقوالها أمام التحقيقات خلال جلسة المحاكمة تفاصيل الجريمة وكيفية اكتشافها.

وقالت خلال التحقيقات إنها طليقة المتهم ووالدة المجني عليها، وبأنها طفلة صغيرة ولم تكن سيئة السلوك بل كانت نظيفة وتنصاع للتوجيهات، وبأنها حال علمها بالواقعة انتقلت للمستشفى وأبصرت نجلتها وما بها من إصابات عديدة وفي حالة غيبوبة تامة وتدهورت حالتها بسبب تعدي المتهم عليها بالضرب.

هيئة المحكمة

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم محمد.ع عامل محاجر يبلغ من العمر ٢٨ عاما إلى محكمة جنايات الجيزة في القضية رقم ۲۱۱٤۰ لسنة ۲۰۲۲ جنايات مركز البدرشين المقيدة برقم ٦٣٦٩ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب الجيزة، بتهمة قتل نجلته “منه”.

وجاء نص أمر الإحالة أن المتهم محمد.ع السن ۲۸ - عامل بالمحاجر، في يوم ٢٠ ديسمبر الماضي بدائرة مركز البدرشين - محافظة الجيزة، قتل نجلته الطفلة/ منة مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها فأحرقها بأماكن متفرقة من جسدها مستخدمًا "ملعقة وقداحة " وانهال عليها ضربًا بيديه بوجهها غير مرة، ثم حملها مستغلا وهنها راطمًا جسدها ورأسها بالأرض تارة وبحوض الاستحمام تارة أخري فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

هيئة المحكمة

ووجهت له تهمة تعريض حياة نجلته الطفلة منة للخطر حال ارتكابه موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجه له اتهام أحرز أدوات "ملعقة - قداحة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

بناءا عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنح المعاقب عليهم بالمادتين ۲۳۰ و۲۳۱ من قانون العقوبات والمادتين ۱/۱، ۲۵ مكرو / من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ و١٦٥ لسنة ١٩٨١ وه لسنة ۲۰۱۹، والبند رقم (۲) من الجدول الأول المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧، وبالمواد ۲، ۹۵ ۱/۹۶ بندین (۱ و۲) ۲، ١١٦ مكرر من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المضافة والمعدلة بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ بشأن الطفل

كانت البداية بتلقي قسم شرطة البدرشين بلاغا من المستشفى، بوصول الطفلة، تعاني من نزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى وجود آثار حروق قديمة، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تم العثورعلي جدها وبسؤاله، أكد أن «ابنه» تعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسبب قيامها بالتبول اللا إرادي.

وتمكنت مباحث الجيزة من القبض على أب تجرد من المشاعر، وتعدى على طفلته 3 سنوات وأصابها بإصابات خطيرة، تم تحرر محضر بالواقعة، وتم النيابة العامة مباشرة التحقيقات.