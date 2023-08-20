بالأسماء، 12 مصابا في حادث تصادم بالمنوفية

حصلت جريدة "فيتو" على أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة على طريق المشروع المار بمركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية، وذلك أثناء ذهابهم للقاء المحافظ وهم؛ "إ.ا" 33 سنة مقيم بقرية الجزيرة الشرقية، و"م. ع" 26 سنة مقيم بقرية العطف، و"ر." سنة، و"ر. س" 38 سنة، و"ع. م" 33 سنة، "س. ع" 26 سنة، "أ. م" 40 سنة، و"ز. " 41 سنة، و" ع. م" 65 سنة، و"و.ح" 35 سنة، و"ه. س" 35 سنة، و" س. م" 45 سنة، وجميعهم مقيمون بقرية ميت عفيف التابعة لذات المركز.

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إصابة 12 شخصا في حادث تصام بالمنوفية

وكان قد أصيب 12 شحصًا بإصابات متفرقة، إثر إنقلاب سيارة علي طريق المشروع بمركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية، وتم نقل المصابين لمستشفي الباجور لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.



وأكد مصدر أن ركاب السيارة كانوا متوجهين لمبنى ديوان عام محافظة المنوفية للقاء المحافظ، لكن الحادث أحال حدوث ذلك.



وتلقى اللواء عمرو عبدالرؤوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز الباجور، يُفيد بانقلاب سيارة على طريق المشروع بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 12 شخصًا بإصابات متفرقة ما بين كسور وسحجات وكدمات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت في النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.