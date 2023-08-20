شروط القرض الشخصي للموظفين من بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة لعملائه العديد من الخدمات ولعل أبرزها القرض الشخصي بشروط ومستندات محددة لإتمام عملية التمويل.

وتشمل قائمة الشروط الخاصة بتمويل بنك القاهرة القرض الشخصي للموظفين ما يلي:

شروط قرض بنك القاهرة للموظفين

يجب ألا يقل عمر المتقدم لطلب القرن الشخصي عن سن الـ 21 عاما.

أن يكون الحد الأدنى من الدخل الشهري للفرد 300 جنيه شهريا.

الحد الأقصى للتمويل هو مبلغ 350 ألف جنيه، على أن تكون فترة السداد تتراوح بين 6 أشهر إلى 84 شهر.

الشروط التي يجب توافرها فى موظفي القطاع الخاص

لا يتم تقديم القرض للأفراد الذين يقل عمرهم عن 21 عاما.

الحد الاقصى للتمويل الشخصي هو 750 ألف جنيه، على أن يتم السداد على فترة تتراوح بين 6 أشهر والـ 84 شهرا.

يجب ألا يقل الدخل الشهري للفرد عن ألف جنيه شهريا.

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فيما تضم قائمة الأوراق والمستندات اللازمة لطلب القرض الشخصي في بنك القاهرة مايلي:

الأوراق المطلوبة لطلب التمويل الشخصي.

1- بطاقة الرقم القومي، بحيث تكون البطاقة سارية، ويكون مثبت بها الوظيفة.

2-شهادة خاصة بمفردات المرتب.

3- فاتورة غاز أو كهرباء أو تليفون حديثة، لإثبات مكان السكن

فروع بنك القاهرة

ومن جانب آخر افتتح بنك القاهرة إدارته المركزية الجديدة والمتخصصة في مجال التمويل العقاري والتابعة للبنك والتى تضم كافة الأقسام والإدارات المعنية بعملية التمويل العقارى تحت سقف واحد، وذلك بحضور كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، وطارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، ولفيف من مسؤولي بنك القاهرة ومسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، تأتى تلك الخطوة فى إطار جهود البنك المتواصلة لتقديم الخدمة لعملاء البنك بأقل وأسرع الإجراءات.

دعم التمويل العقاري

وعبرت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بافتتاح هذه الوحدة الجديدة، والتي تعد إضافة قوية لمنظومة التمويل العقاري وهو ما يعود بالنفع على العملاء ويضمن تقديم خدمة متميزة لهم.

وأضافت مي عبد الحميد أن بنك القاهرة مساهم فعال في مسيرة التمويل العقاري في مصر، حيث كان من أوائل الداعمين لمشروع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل منذ بدايته، ويعد من البنوك الرائدة في تقديم تمويلات عقارية للمواطنين الراغبين في الاستفادة من مشروعات الصندوق، ونجح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في التحول من التعاون مع 4 بنوك فقط في بداية المشروع، كان من ضمنهم بنك القاهرة، إلى التعاون مع 31 بنك وشركة تمويل عقاري حاليًا.