الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لاختيار مدير عام الإدارة العامة للثروة الحيوانية

محافظ المنوفية يترأس
محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات، فيتو

عقدت اللجنة العليا للقيادات برئاسة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعها اليوم لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للثروة الحيوانية بمديرية الزراعة لاختيار الأكفأ والأنسب.

 يأتي هذا في ضوء تكليفات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري لتحقيق التنمية المستدامة وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، مديري مديريات التنظيم والإدارة والزراعة، المستشار القانوني، مدير عام شئون مكتب المحافظ، ومدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.

Advertisements

وأشار محافظ المنوفية إلى أن اللجنة تقوم بإجراء المقابلات الشخصية لعدد (5) من المتقدمين، وذلك لفحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية ونزاهة لشغل تلك الوظيفة وذلك وفقا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها، فضلا عن مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير المنظومة وقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.

هذا وأكد محافظ المنوفية حرصه على الدفع بالكوادر والقيادات القادرة على إنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية، لافتًا إلى أننا مستمرون في تطوير ورفع كفاءة جميع الاجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة وذلك بما يتماشى مع مبادئ ومعايير الجمهورية الجديدة لخلق جهاز إداري قادر وفعال وتحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الأداء الحكومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الجمهورية الجديدة منظومة العمل الحكومي الثروة الحيوانية

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يشهد تدشين فعاليات مبادرة خُطي لتوفير كراسي متحركة

إزالة فورية لـ 47 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنوفية

مصرع طفل أسفل عجلات سيارة بالمنوفية

نقابة الصيادلة بالمنوفية تستقبل 250 مشاركا بمسابقة القرآن الكريم

محافظ المنوفية: تمويل 59 مشروعا اقتصاديا للأسر

رفع 22 ألف طن قمامة ونواتج هدم في المنوفية

مقتل شخص على يد 3 أشقاء ووالدهم فى مشاجرة بالمنوفية

القاصد ومحافظ المنوفية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتنمية مهارات العاملين

الأكثر قراءة

عدم توقيع جمال عبد الحميد على الاستقالة يثير الجدل، والنشطاء يكشفون السر

بفيديو ساخر، علاء مبارك يوجه رسالة لـ مدحت شلبي بعد انضمامه لقنوات SSC

غموض فى نادي الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

القبض على 5 أشخاص قتلوا كلبا في الهرم

أسعار الذهب اليوم، سعر الجرام قد يصل لـ 3000 جنيه محليا والمؤشر العالمى متذبذب

تنسيق الجامعات، أسماء أوائل المجموعة العلمية علوم لعام 2023

مجلس نقابة المهندسين يوافق على زيادة المعاشات

أسعار الدواجن والبيض اليوم، تراجع جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء

Advertisements

منوعات

المزيد

تسجيل سلسلة من الحوادث في أوروبا بسبب السياح البريطانيين والأمريكيين

مضيف طيران ينصح بتجنب هذه الملابس على متن الطائرة

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

الإيطاليون يواجهون غزو السلطعون بسلوك يعود إلى قرون

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد

بكام الدينار الكويتي، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

آخر تحديث لأسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مواجهة شرسة بين المليشيات والشركات على ذهب أفريقيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السيارة الجديدة في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق قريبا

بروتوكول البدء بالسلام في الإسلام وأحكام خاصة بأصحاب الديانات السماوية

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية