الأحد 20 أغسطس 2023
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حوادث

رئيس نادى القضاة يقدم التهنئة لرئيس هيئة قضايا الدولة

قضايا الدولةط، فيتو
قضايا الدولةط، فيتو

استقبل المستشار مسعد عبد المقصود رئيس  قضايا الدولة المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض رئيس نادي القضاة، لتهنئة سيادته بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة.

 

قضايا الدولة

حضر  أعضاء مجلس إدارة النادي:المستشار الحسيني فتحي فايد وكيل أول نادي القضاة، والمستشار محمد صبحي خليفة سكرتير عام نادي القضاة، والمستشار حازم رسمي وكيل نادي القضاة، والمستشار حازم أبو سدرة أمين عام صندوق نادي القضاة، كما حضر اللقاء نواب رئيس الهيئة المستشار أحمد فكري صالح الأمين العام، والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد.
 

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قضايا الدولة 

والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.


وعبر المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر وأعضاء مجلس إدارة النادي عن خالص الدعاء بالتوفيق للمستشار مسعد عبد المقصود في قيادة الهيئة.

 

من جانبه عبر المستشار رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه للمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة على هذه التهنئة الرقيقة مؤكدا على حسن التعاون البناء بين الهيئة ونادي قضاة مصر في شتى المجالات القضائية لما فيه صالح الوطن وتحقيق العدالة الناجزة.

 

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

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