خبير استراتيجى يكشف مخطط إسرائيل لتحويل الصراع العربي لحرب دينية

المسجد الاقصى ، قال الدكتور طارق فهمى الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن قتل الفلسطينيين على أيدى جنود الاحتلال أو المستوطنين اليهود واقعة تتكرر كل يوم، وهذا الأمر يشير إلى أن الصراع العربى الإسرائيلى مستمر، ويتمدد والعمليات الاستشهادية التى قام بها فلسطينيان فى الساعات الأخيرة تنم عن حالة الغضب الفلسطينى إزاء الجرائم الإسرائيلية وآخرها اقتحام المسجد الأقصى وهذا سيؤدى إلى مزيد من المواجهات.

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الأحزاب الدينية تحاول أن تجد لها مساحة من التحرك

المسجد الأقصى، وأكد فى تصريح لفيتو أن إسرائيل تريد تحويل الصراع إلى حرب دينية وبالتالى استهداف المسجد الاقصى وتأجيج صراع المواجهة سيأخذ بعض الوقت، والهدف هو هدم المسجد الأقصى والتأخير يتعلق بمصالح إسرائيل فى هذة المرحلة خاصة وأن الأحزاب الدينية تحاول ان تجد لها مساحة من التحرك من خلال دعم حكومة نتنياهو، وبالتالى خطة تهويد القدس 2050 مازالت مستمرة بدءا من 2020

مخطط صهيونى لتأجيج الصراع بين العرب وإسرائيل

المسجد الأقصى ، وواصل حديثه قائلا: فى تقديرى ما انجزتة اسرائيل من خطة 2020الى 2050 ان هناك مخططا صهيونيا لتأجيج الصراع بين العرب وإسرائيل ودفعة الى الهاوية فما يجرى فى القدس المحتلة من اقتحامات متكررة واعمال هدم وتنقيب عن الهيكل المزعوم امر ياتى فى اطار هذا المخطط وهو جزء مهم من المنظومة الاسرائيلية لصبع الصراع العربى الاسرائيلى بصبغة دينية والاحزاب الدينية المتطرفة باسرائيل تسعى فى هذا الاطار وتعمل على تطويرة بصورة او اخرى



اقتحام الأقصى جريمة متكررة

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان صحفي - بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة، وقبالة قبة الصخرة.



قوات الاحتلال تقتحم مخيم بالضفة الغربية واستشهاد شابين

والثلاثاء الماضي، استشهد فلسطينيين اثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر اريحا، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما إدى إلى إصابة الطفل قصي عمر الولجي (16 عاما) سكان مدينة اريحا، ومحمد ربحي نجوم (25 عاما) وهو سكان مخيم عقبة جبر، وأعلن عن استشهادهما لاحقا.

وفي السياق ذاته قال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها المخيم الشاب محمد نصر ابو العسل (20 عاما) من منزله.

وفي وقت سابق شنت القوات الإسرائيلية حملة مداهمات في بضع مناطق من الضفة الغربية تخللتها مواجهات واعتقالات.

واقتحمت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي بلدة اليامون، وأطلقت الرصاص العشوائي تجاه المواطنين الفلسطينيين؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات عنيفة مع أهالي البلدة بعد محاولتهم التصدي لاقتحام الجيش الإسرائيلي.

وأصيب شاب بشظايا الرصاص وإصابته متوسطة ونقل إلى المستشفى، وأن الجيش انسحب بعد وقت ليس بالقصير.



واعتقلت قوات إسرائيلية فلسطينيًّا في كمين عند حاجز "دوتان" بالقرب من بلدة يعبد قضاء جنين، كما احتجزت 4 فلسطينيين عند حاجز بلدة حوارة جنوب نابلس وجميعهم من بلدة الطيبة غرب جنين.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم العروب وحاصرت منزلًا وسط مواجهات عنيفة مع أهالي المخيم، واعتقلت فلسطينيًّا بعد تفتيش دقيق لمنزله داخل المخيم.

وذكرت مصادر مطلعة، أن المعتقل هو الأسير المحرر نادر عويضات، وتم اعتقاله على خلفية أنشطة نقابية طلابية مع الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت برام الله.

