الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

خبير استراتيجى يكشف مخطط إسرائيل لتحويل الصراع العربي لحرب دينية

اقتحام المستوطنين
اقتحام المستوطنين للاقصى،فيتو

المسجد الاقصى ، قال الدكتور طارق فهمى الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن قتل الفلسطينيين على أيدى جنود الاحتلال أو المستوطنين اليهود واقعة تتكرر كل يوم، وهذا الأمر يشير إلى أن الصراع العربى الإسرائيلى مستمر، ويتمدد والعمليات الاستشهادية التى قام بها فلسطينيان فى الساعات الأخيرة تنم عن حالة الغضب الفلسطينى إزاء الجرائم الإسرائيلية وآخرها اقتحام المسجد الأقصى وهذا سيؤدى إلى مزيد من المواجهات.

Advertisements

 

الأحزاب الدينية تحاول أن تجد لها مساحة من التحرك

 

المسجد الأقصى، وأكد فى تصريح لفيتو أن إسرائيل تريد تحويل الصراع إلى حرب دينية وبالتالى استهداف المسجد الاقصى وتأجيج صراع المواجهة سيأخذ بعض الوقت، والهدف هو هدم المسجد الأقصى والتأخير يتعلق بمصالح إسرائيل فى هذة المرحلة خاصة وأن الأحزاب الدينية تحاول ان تجد لها مساحة من التحرك من خلال دعم حكومة نتنياهو، وبالتالى خطة تهويد القدس 2050 مازالت مستمرة بدءا من 2020

 

مخطط صهيونى لتأجيج الصراع بين العرب وإسرائيل

 

المسجد الأقصى ، وواصل حديثه قائلا: فى تقديرى ما انجزتة اسرائيل من خطة 2020الى 2050 ان هناك مخططا صهيونيا لتأجيج الصراع بين العرب وإسرائيل ودفعة الى الهاوية فما يجرى فى القدس المحتلة من اقتحامات متكررة واعمال هدم وتنقيب عن الهيكل المزعوم امر ياتى فى اطار هذا المخطط وهو جزء مهم من المنظومة الاسرائيلية لصبع الصراع العربى الاسرائيلى بصبغة دينية والاحزاب الدينية المتطرفة باسرائيل تسعى فى هذا الاطار وتعمل على تطويرة بصورة او اخرى

 


اقتحام الأقصى جريمة متكررة 

 

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
                                              
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان صحفي - بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة، وقبالة قبة الصخرة.

قوات الاحتلال تقتحم مخيم بالضفة الغربية واستشهاد شابين
والثلاثاء الماضي، استشهد  فلسطينيين اثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر اريحا، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما إدى إلى إصابة الطفل قصي عمر الولجي (16 عاما) سكان مدينة اريحا، ومحمد ربحي نجوم (25 عاما) وهو سكان مخيم عقبة جبر، وأعلن عن استشهادهما لاحقا.

وفي السياق ذاته قال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها المخيم الشاب محمد نصر ابو العسل (20 عاما) من منزله.

وفي وقت سابق شنت  القوات الإسرائيلية حملة مداهمات في بضع مناطق من الضفة الغربية تخللتها مواجهات واعتقالات.

واقتحمت قوة كبيرة من  الجيش الإسرائيلي  بلدة اليامون، وأطلقت الرصاص العشوائي تجاه المواطنين الفلسطينيين؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات عنيفة مع أهالي البلدة بعد محاولتهم التصدي لاقتحام الجيش الإسرائيلي.

وأصيب شاب بشظايا الرصاص وإصابته متوسطة ونقل إلى المستشفى، وأن الجيش انسحب بعد وقت ليس بالقصير.


واعتقلت قوات إسرائيلية فلسطينيًّا في كمين عند حاجز "دوتان" بالقرب من بلدة يعبد قضاء جنين، كما احتجزت 4 فلسطينيين عند حاجز بلدة حوارة جنوب نابلس وجميعهم من بلدة الطيبة غرب جنين.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم العروب وحاصرت منزلًا وسط مواجهات عنيفة مع أهالي المخيم، واعتقلت فلسطينيًّا بعد تفتيش دقيق لمنزله داخل المخيم.

وذكرت مصادر مطلعة، أن المعتقل هو الأسير المحرر نادر عويضات، وتم اعتقاله على خلفية أنشطة نقابية طلابية مع الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت برام الله.
 

المسجد الأقصى المقدسات الإسلامية المستوطنيين الاسرائيليين اقتحام الاقصي هيكل سليمان المزعوم

مواد متعلقة

4 مخططات صهيونية للاستيلاء على القدس، تهجير المقدسيين، تسليح المستوطنين، واقتحامات الأقصى والحفر تحت المسجد «الأخطر»

طارق فهمي يكشف الأهداف الحقيقية لاقتحامات المستوطنين المسجد الأقصى

حكماء المسلمين يدين اقتحام مسؤولين ونواب إسرائليين المسجد الأقصى في مسيرة الأعلام

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى في إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الأكثر قراءة

عدم توقيع جمال عبد الحميد على الاستقالة يثير الجدل، والنشطاء يكشفون السر

القبض على 5 أشخاص قتلوا كلبا في الهرم

تكليفات رئاسية مهمة لوزير التربية والتعليم بحضور مدبولي

الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في بيروت: لا علاقة للهضبة بشروط دخول الصحفيين

السيسي يوجه بمواصلة التركيز على تطوير منظومة المعلمين

معايير السيسي لانتقاء وتأهيل الكوادر البشرية والمعلمين

تأكيدا لـ فيتو، انتقال محمود شبانة وحمدي علاء من الزمالك إلى سموحة

غموض فى نادي الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

Advertisements

منوعات

المزيد

إزالة ورم يزن 8 كيلو من رحم مريضة في السعودية

تسجيل سلسلة من الحوادث في أوروبا بسبب السياح البريطانيين والأمريكيين

مضيف طيران ينصح بتجنب هذه الملابس على متن الطائرة

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد

بكام الدينار الكويتي، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

آخر تحديث لأسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

كليات المرحلة الثالثة للتنسيق.. مستقبل كلية تربية طفولة ومجالات العمل بعد التخرج (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

15 فائدة للاستغفار من الكتاب والسنة

تفسير حلم السيارة الجديدة في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق قريبا

بروتوكول البدء بالسلام في الإسلام وأحكام خاصة بأصحاب الديانات السماوية

المزيد
الجريدة الرسمية