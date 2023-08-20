مكتبة الإسكندرية تستضيف الروائي العماني زهران القاسمي

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع التواصل الثقافي لقاء مفتوحًا بعنوان "جوائز ومبدعون" مع زهران القاسمي الكاتب العماني الحاصل على جائزة البوكر العربية وذلك في تمام السابعة مساء الخميس الموافق 24 أغسطس 2023 بقاعة الوفود، بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، ويدير اللقاء الكاتبة هند جعفر.

حفلات توقيع وندوات زهران القاسمي

ومن ناحية أخرى، كانت قد أعلنت دار صفصافة للنشر والتوزيع، عن تنظيم عدد من حفلات التوقيع والفعاليات لمناقشة أعمال الروائي زهران القاسمي خلال زيارته الأولى لمصر والتي ستبدأ الأسبوع المقبل.

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وجاءت مواعيد حفلات التوقيع والندوات التي تستضيف فيها الروائي العُماني زهران القاسمي وأماكنها، بداية من يوم السبت 19 أغسطس وحتى يوم الجمعة 25 أغسطس الجاري، وتبدأ الفعالية فى الساعة السابعة مساء، بكل من مكتبة ديوان بالزمالك، مكتبة تنمية في المعادي، نادي الكتاب المنصورة حزب التجمع، مكتبة الإسكندرية، ومكتبة ميكرفون بالدقي.

زهران القاسمي

جدير بالذكر أن زهران القاسمي شاعر وروائي، من مواليد دماء والطائيين، سلطنة عُمان، عام 1974. صدر له أربع روايات: "جبل الشوع" (2013)، "القنّاص" (2014)، "جوع العسل" (2017) و"تغريبة القافر" (2021)، بالإضافة إلى عشرة دواوين شعرية و"سيرة الحجر 1 (قصص قصيرة، 2009) و"سيرة الحجر 2" (نصوص، 2011).