الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

مكتبة الإسكندرية تستضيف الروائي العماني زهران القاسمي

زهران القاسمي، فيتو
زهران القاسمي، فيتو

 تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع التواصل الثقافي لقاء مفتوحًا بعنوان "جوائز ومبدعون" مع زهران القاسمي الكاتب العماني الحاصل على جائزة البوكر العربية وذلك في تمام السابعة مساء الخميس الموافق 24 أغسطس 2023 بقاعة الوفود، بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، ويدير اللقاء الكاتبة هند جعفر.  

حفلات توقيع وندوات زهران القاسمي

ومن ناحية أخرى، كانت قد أعلنت دار صفصافة للنشر والتوزيع، عن تنظيم عدد من حفلات التوقيع والفعاليات لمناقشة أعمال الروائي زهران القاسمي خلال زيارته الأولى لمصر والتي ستبدأ الأسبوع المقبل. 

Advertisements

وجاءت  مواعيد حفلات التوقيع والندوات التي تستضيف فيها الروائي العُماني زهران القاسمي وأماكنها، بداية من يوم السبت 19 أغسطس وحتى يوم الجمعة 25 أغسطس الجاري، وتبدأ الفعالية فى الساعة السابعة مساء، بكل من مكتبة ديوان بالزمالك، مكتبة تنمية في المعادي، نادي الكتاب المنصورة حزب التجمع، مكتبة الإسكندرية، ومكتبة ميكرفون بالدقي. 

زهران القاسمي 

جدير بالذكر أن زهران القاسمي شاعر وروائي، من مواليد دماء والطائيين، سلطنة عُمان، عام 1974. صدر له أربع روايات: "جبل الشوع" (2013)، "القنّاص" (2014)، "جوع العسل" (2017) و"تغريبة القافر" (2021)، بالإضافة إلى عشرة دواوين شعرية و"سيرة الحجر 1 (قصص قصيرة، 2009) و"سيرة الحجر 2" (نصوص، 2011).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

زهران القاسمي الكاتب زهران القاسمي مكتبه الإسكندرية دار صفصافة للنشر

الأكثر قراءة

عدم توقيع جمال عبد الحميد على الاستقالة يثير الجدل، والنشطاء يكشفون السر

بفيديو ساخر، علاء مبارك يوجه رسالة لـ مدحت شلبي بعد انضمامه لقنوات SSC

القبض على 5 أشخاص قتلوا كلبا في الهرم

غموض فى نادي الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

تنسيق الجامعات، أسماء أوائل المجموعة العلمية علوم لعام 2023

مجلس نقابة المهندسين يوافق على زيادة المعاشات

أسعار الذهب اليوم، سعر الجرام قد يصل لـ 3000 جنيه محليا والمؤشر العالمى متذبذب

أسعار الدواجن والبيض اليوم، تراجع جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء

Advertisements

منوعات

المزيد

تسجيل سلسلة من الحوادث في أوروبا بسبب السياح البريطانيين والأمريكيين

مضيف طيران ينصح بتجنب هذه الملابس على متن الطائرة

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

الإيطاليون يواجهون غزو السلطعون بسلوك يعود إلى قرون

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد

بكام الدينار الكويتي، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

آخر تحديث لأسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مواجهة شرسة بين المليشيات والشركات على ذهب أفريقيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السيارة الجديدة في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق قريبا

بروتوكول البدء بالسلام في الإسلام وأحكام خاصة بأصحاب الديانات السماوية

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية