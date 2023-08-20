الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة يشهد قافلة اليوم الواحد برشيد (صور)

رئيس الهيئة العامة
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، فيتو

شهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني، أمس السبت  قافلة اليوم الواحد الثقافية التي نظمها فرع ثقافة البحيرة بمركز شباب رشيد، ضمن فعاليات مبادرة “ثقافتنا في إجازتنا.
 

ويأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لنشر الثقافة والفنون وتحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير بين أبناء الوطن من خلال الوصول بالمنتج الثقافي الي مختلف المراكز والقري والنجوع.

رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة يشهد القافلة الثقافية لليوم الواحد برشيد، فيتو
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة يشهد القافلة الثقافية لليوم الواحد برشيد، فيتو
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة يشهد القافلة الثقافية لليوم الواحد برشيد، فيتو

وتفقد رئيس الهيئة الورش الفنية المقامة ضمن برنامج القافلة ومنها ( ورشة لوحة مجسمة من الفوم - برواز بخافض اللسان - جراب موبايل - شنطة - مقلمة) وايضا ورشة رسم وتلوين لتنمية مهارات الأطفال وتوزيع الهدايا للأطفال.

Advertisements

كما تضمنت القافلة عروض أفلام نادي سينما للأطفال وورشة حكي عن حياة الزواحف تضمنت ورشة تلوين وعمل بازل للأطفال عن حيوانات الزواحف وورشة اكسسوارات لتعليم الأطفال كيفية استخدام الخرز وصنع حلى وأفكار بسيطة لتنمية قدراتهم، كما شارك الأطفال بالمكتبة المتنقلة  لتحفيزهم على القراءة والإطلاع.

رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة يشهد القافلة الثقافية لليوم الواحد برشيد، فيتو
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة يشهد القافلة الثقافية لليوم الواحد برشيد، فيتو
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة يشهد القافلة الثقافية لليوم الواحد برشيد، فيتو
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة يشهد القافلة الثقافية لليوم الواحد برشيد، فيتو
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة يشهد القافلة الثقافية لليوم الواحد برشيد، فيتو

ووسط إقبال جماهيري وتفاعل من الجمهور، قدمت فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني مجموعة متميزة من الأغاني الطربية والوطنية منها " تحيا مصر، حبيبتى يا مصر،  سيرة الحب وغيرها من الاغاني.

 جاء ذلك بحضور ياسر الدوميني رئيس مركز ومدينة رشيد وأحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ومحمد مصطفي البسيوني مدير عام فرع ثقافة البحيرة وعضو مجلس النواب النائب هشام الجاهل وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

رشيد قافلة ثقافية الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة البحيرة ثقافتنا فى اجازتنا مبادرة ثقافتنا في اجازتنا

مواد متعلقة

استمرار مشروع ألف بنت ألف حلم بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

محافظة البحيرة تبحث آليات إحكام الرقابة على المال العام وزيادة الموارد

محافظة البحيرة تناقش البدائل المتاحة أمام الشباب للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية

مشروعك يواصل نشاطه على أرض محافظة البحيرة

الأكثر قراءة

غموض فى نادي الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

بفيديو ساخر، علاء مبارك يوجه رسالة لـ مدحت شلبي بعد انضمامه لقنوات SSC

أسعار الدواجن والبيض اليوم، تراجع جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء

ما بين السجن والترحيل، السعودية تصدر عقوبات بحق أكثر من 16 ألف وافد خالفوا نظام الإقامة

طرابزون سبور يعلن تفاصيل إصابة تريزيجيه

مشجع يقتحم نهائي كأس العالم للسيدات وإسبانيا تتقدم على إنجلترا

علي الطيب: البيوت أصبحت مش أسرار ومعدل الطلاق زاد (فيديو)

الأطفال يسبحون في ترع القليوبية بعد تبطينها

Advertisements

منوعات

المزيد

مضيف طيران ينصح بتجنب هذه الملابس على متن الطائرة

جدل بسبب عرض فيلم إباحي على لوحة إعلانات وسط العراق

الإيطاليون يواجهون غزو السلطعون بسلوك يعود إلى قرون

تقارير تكشف سبب هوس إيلون ماسك بحرف X

المزيد

خدمات

المزيد

بكام الدينار الكويتي، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

آخر تحديث لأسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم

سعر السكر اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

مواطنون ضد الغلاء تطالب وزير الاتصالات بضرورة وضع ضوابط حاكمة لمنح الأرقام الساخنة

المزيد

انفوجراف

مواجهة شرسة بين المليشيات والشركات على ذهب أفريقيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بروتوكول البدء بالسلام في الإسلام وأحكام خاصة بأصحاب الديانات السماوية

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

6 أحكام تتعلق بإلقاء السلام والرد عليه، و21 حالة لا يجب فيها

المزيد
الجريدة الرسمية