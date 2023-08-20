رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة يشهد قافلة اليوم الواحد برشيد (صور)
شهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني، أمس السبت قافلة اليوم الواحد الثقافية التي نظمها فرع ثقافة البحيرة بمركز شباب رشيد، ضمن فعاليات مبادرة “ثقافتنا في إجازتنا.
ويأتي ذلك فى إطار الجهود المبذولة لنشر الثقافة والفنون وتحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير بين أبناء الوطن من خلال الوصول بالمنتج الثقافي الي مختلف المراكز والقري والنجوع.
وتفقد رئيس الهيئة الورش الفنية المقامة ضمن برنامج القافلة ومنها ( ورشة لوحة مجسمة من الفوم - برواز بخافض اللسان - جراب موبايل - شنطة - مقلمة) وايضا ورشة رسم وتلوين لتنمية مهارات الأطفال وتوزيع الهدايا للأطفال.
كما تضمنت القافلة عروض أفلام نادي سينما للأطفال وورشة حكي عن حياة الزواحف تضمنت ورشة تلوين وعمل بازل للأطفال عن حيوانات الزواحف وورشة اكسسوارات لتعليم الأطفال كيفية استخدام الخرز وصنع حلى وأفكار بسيطة لتنمية قدراتهم، كما شارك الأطفال بالمكتبة المتنقلة لتحفيزهم على القراءة والإطلاع.
ووسط إقبال جماهيري وتفاعل من الجمهور، قدمت فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني مجموعة متميزة من الأغاني الطربية والوطنية منها " تحيا مصر، حبيبتى يا مصر، سيرة الحب وغيرها من الاغاني.
جاء ذلك بحضور ياسر الدوميني رئيس مركز ومدينة رشيد وأحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ومحمد مصطفي البسيوني مدير عام فرع ثقافة البحيرة وعضو مجلس النواب النائب هشام الجاهل وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.
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