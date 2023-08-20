مشجع يقتحم نهائي كأس العالم للسيدات وإسبانيا تتقدم على إنجلترا

نهائي كأس العالم، شهدت المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات بين منتخبي إنجلترا وإسبانيا اليوم الأحد اقتحام مشجع لأرضية الملعب في الشوط الأول من المباراة.

اقتحام مشجع لنهائي كأس العالم للسيدات

وجاء ذلك في الدقيقة 24 واضطرت حكمة الساحة لإيقاف اللعب لمدة ثوان قليلة بعدما اقتحم مشجع أرضية الملعب.



وتدخلت عناصر الأمن وألقت القبض سريعا على المشجع المشاغب، لتنتهي الواقعة في لحظات وبعد 5 دقائق فقط، نجح منتخب إسبانيا في تسجيل الهدف الأول عبر اللاعبة أولجا كارمونا.

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وتختتم اليوم الأحد منافسات كأس العالم للسيدات، التي احتضنتها أستراليا ونيوزلندا على مدار شهر كامل.

ويعد مونديال 2023 للسيدات، أول نسخة تقام بمشاركة 32 منتخبا، والأولى أيضا التي تقام بتنظيم مشترك بين بلدين.

تشكيلة إنجلترا لمواجهة إسبانيا

إيربس - برونز - برايت - جرينوود - كارتر - دالي - والش - ستانواي - تون - هيمب - روسو.

على الجانب الآخر، يمثل إسبانيا في مباراة اليوم، كل من..

كاتا كول - أونا باتلي - إيرين باريديس - لايا كودينا - أولجا كارمونا - أيتانا بونماتي - تيريسيا أبيليرا - سلمى بارالويلو - ألبا ريدوندو - جيني هيرموسو - ماريونا كالدينتي.

وأهدى الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، انتصاره في نصف نهائي بطولة سينسيناتي لتنس الأساتذة ذات الألف نقطة أمام البولندي هوبرت هوركاتش، إلى منتخب كرة القدم الإسباني للسيدات، الذي يواجه نظيره الإنجليزي اليوم في نهائي كأس العالم.

وكتب ألكاراز على الكاميرا فور انتهاء المباراة لصالحه 2-6 و7-6 (7-5) و6-3 "هيا يا فتيات فلتحصدن كأس العالم.. تحيا إسبانيا!".

ويخوض منتخب السيدات نهائي كأس العالم اليوم لأول مرة في تاريخه، كما يواجه ألكاراز اليوم أيضا الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نهائي سينسيناتي الذي يخوضه لأول مرة في مشواره.

وتتجه أنظار محبي وعشاق الكرة النسائية، لملعب أستراليا لمتابعة مباراة منتخبي إنجلترا واسبانيا في نهائي كأس العالم للسيدات اليوم الأحد.

وتقام المباراة النهائية بين إسبانيا وإنجلترا في أستراليا وتحديدًا على ملعب أستراليا في مدينة سيدني، والذي يسع 83500 متفرج.